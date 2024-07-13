Польща розглядає ідею збивати російські ракети над Україною

Сікорський пояснив, у чому полягає дилема зі збиттям російських ракет

Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують у бік території Польщі, поки вони ще летять у повітряному просторі України. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський в Американському інституті підприємництва у Вашингтоні, передає ВВС.

За словами посадовця, ця пропозиція була включена в угоду про спільну оборону між двома країнами, підписану під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

«На нинішньому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо її», – пояснив Сікорський.

Він нагадав про випадки, як деякі російські ракети, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львів на заході України, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутись до своїх цілей назад в Україну. Він також визнав, що такий короткий проміжок дав Варшаві мало часу для реакції. Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі.

«Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиваємо їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам», – зауважив Сікорський.

Однак він зазначив, що українці не проти, якщо Польща збиватиме ракети над їх територією. На його думку, це можна вважати «самозахистом», але поки що це лише ідея на стадії вивчення.

Крім того, Сікорський згадав, як у грудні 2022 року російська ракета впала біля його будинку в Бидгощі приблизно за 500 км від білоруського кордону, не завдавши нікому шкоди. А місяцем раніше двоє громадян Польщі загинули через падіння уламків, коли Україна збила російську ракету біля польського кордону.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.