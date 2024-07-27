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Відкриття Олімпіади: організатори переплутали Південну Корею з КНДР

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Відкриття Олімпіади: організатори переплутали Південну Корею з КНДР
Коли річкою проходив човен з південнокорейськими спортсменами, диктор оголосив, що це атлети з КНДР
фото: AP/Lindsey Wasson

Міністерство закордонних справ Південної Кореї збирається передати Франції скаргу на урядовому рівні

Диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР. Через це південнокорейська влада попросила організувати особисту зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом, повідомляє агентство Yonhap.

Парад спортсменів пройшов у п'ятницю, 26 липня, на Сені. Коли річкою проходив човен з південнокорейськими спортсменами, диктор оголосив, що це атлети з КНДР. При цьому в телевізійній трансляції назва команди була вказана правильно. Пізніше Сеною пропливла команда КНДР, її диктори представили правильно.

«Ми також попросили міністерство закордонних справ передати Франції серйозну скаргу на урядовому рівні», – заявили у південнокорейському міністерстві спорту.

Нагадаємо, першими з українців вступили в боротьбу представники футболу та стрільби з лука. На жаль, чоловіча футбольна команда поступилася Іраку (1:2), а лучники не змогли потрапити до змішаного командного турніру.

Перші медалі розіграють вже сьогодні. За них вестимуть боротьбу фехтувальники, стрибунки у воду, дзюдоїсти, велогонщики, скейтбордисти, плавці та регбісти. Україна ж 27 липня буде намагатися здобути нагороди в перших чотирьох видах спорту. Завершаться Олімпійські Ігри-2024 11 серпня.  

Читайте також: Наші на Олімпіаді у Парижі. На які медалі може розраховувати Україна
Теги: олімпійські ігри Північна Корея Південна Корея Олімпіада

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