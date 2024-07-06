Новий прем’єр Великої Британії висловився про Україну та Зеленського

Кір Стармер переконаний, що боротьба України з російською агресією має значення для всього цивілізованого світу

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України. Крім того, він заявив, що чекає скорої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це очільник британського уряду написав у соцмережі Х.

«Боротьба України з російською агресією, яка триває, має значення для всіх нас. Підтримка Великої Британії залишається непохитною. Я з нетерпінням чекаю скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським», – наголосив Стармер.

Нагадаємо, лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Стармер отримав благословення короля Чарльза III на формування уряду під час церемонії, відомої як «цілування рук».

Як відомо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та заявив, що Київ та Лондон готують «безпрецедентну 100-річну угоду».