Семирічна Верес виграла золото світової першості з бальних танців

Танцюристка чудово проявила себе і в іншій віковій категорії

Юна українська танцюристка Златослава Верес завоювала титул чемпіонки світу з бальних танців. Про це повідомляє «Главком».

Вона блискуче виступила у віковій категорії до 8 років, який проводився у нідерландському місті Ассен в категорії відкритого стандартного соло. Змагання відбувалися у три етапи: під час першого з шістнадцяти учасників далі проходило дванадцять, а до фіналу відбиралося сім.

Перший раунд Златослава завершила на другому місці, яке розділила з іншою українкою Ольгою Черненко, а у другому стала найкращою. У фіналі необхідно було виконати три танці: вальс, танго і квікстеп. Найкращим для Верес став другий стиль танців, де вона отримала половину найвищих оцінок (п'ять суддей поставили її на перше місце), і вона закріпила лідерство після вальсу.

Основною інтригою був квікстеп, який Златослава виконала на третій результат, а її головна конкурентка Черненко - другою. Отримавши суму місць у п'ять балів, вона обійшла всіх своїх опоненток та піднялася на першу сходинку п'єдесталу.

Також Верес стала другою у віковій категорії до 10 років, а також увійшла до десятки найсильніших в латиноамериканській програмі.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.