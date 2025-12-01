Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій

Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик заявив, що прагне провести у наступному році бій проти американця Діонтея Вайлдера. Про це він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу Boxing King Media, інформує «Главком».

Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу.

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначив Усик.

Він також зазначив, що наразі його команда не розглядає варіантів з іншими суперниками.

40-річний Вайлдер – ексчемпіон світу WBC у надважкій вазі. Останній бій він провів у червні 2025 року, коли переміг Тайрелла Герндона технічним нокаутом у сьомому раунді.

Варто зазначити, що Вайлдер має 4 поразки в останніх 6 поєдинках.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.