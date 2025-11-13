Головна Спорт Новини
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
Тарасова назвала безумством внесення Петросян та Горбачової до бази «Миротворця»

Тарасова згадала про Бога

Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова влаштувала істерику та назвала божевіллям внесення російських фігуристок Аделії Петросян та Аліни Горбачової до бази ресурсу «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

До бази «Миротворця» потрапили Петросян, майбутня учасниця Олімпійських ігор, та Горбачова, яка має бути запасною на Іграх. Раніше до списків було внесено Петра Гуменника, який також готується виступити на Олімпіаді, та запасний Владислав Дікіджі.

«Це що за сайт такий, куди наших видатних спортсменів і прекрасних дітей вносять і хочуть позбавити роботи? Вони з дитячих років працюють і будуть захищати честь своєї Батьківщини. Яка нам різниця, що вони там пишуть? Ми самі знаємо, хто ми такі. Ще не вистачало, щоб наших людей, нашу країну, яку ми любимо, в якій ми виросли, в якій ми живемо і будемо поховані, чіпали. Божевільні. Бога не бояться», – сказала Тарасова.

Олімпіада 2026 року пройде з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

