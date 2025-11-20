Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах
На чемпіонаті світу 1974 року у шведському Мюрмо він виграв гонку на 15 км
Призер Олімпійських ігор з лижних перегонів норвежець Магне Мюрмо помер на 83 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.
На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км.
На чемпіонаті світу 1974 року у шведському Фалуні він виграв гонку на 15 км і став останнім лижником, який зміг перемогти на світовій першості на дерев'яних лижах. Багато спортсменів на той час вже перейшли на лижі із пластику.
Також на рахунку Мюрмо бронза ЧС-1974 в естафеті.
Нагадаємо, 15 листопада, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.
Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.
Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».
На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.
Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
