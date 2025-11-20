Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах

На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км

Призер Олімпійських ігор з лижних перегонів норвежець Магне Мюрмо помер на 83 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км.

На чемпіонаті світу 1974 року у шведському Фалуні він виграв гонку на 15 км і став останнім лижником, який зміг перемогти на світовій першості на дерев'яних лижах. Багато спортсменів на той час вже перейшли на лижі із пластику.

Також на рахунку Мюрмо бронза ЧС-1974 в естафеті.

