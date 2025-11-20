Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах
На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км
фото: Sports Infos/X

На чемпіонаті світу 1974 року у шведському Мюрмо він виграв гонку на 15 км

Призер Олімпійських ігор з лижних перегонів норвежець Магне Мюрмо помер на 83 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км.

На чемпіонаті світу 1974 року у шведському Фалуні він виграв гонку на 15 км і став останнім лижником, який зміг перемогти на світовій першості на дерев'яних лижах. Багато спортсменів на той час вже перейшли на лижі із пластику.

Також на рахунку Мюрмо бронза ЧС-1974 в естафеті.

Нагадаємо, 15 листопада, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: смерть лижний спорт спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антоненко народився 12 серпня 1979 року
ЗСУ на фронті ліквідували багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу
19 листопада, 11:03
Гордіюк, окрім виступів у РФ, ще й незаконно порушувала правила перетину кордону, відвідуючи Крим
Зрадниця Гордіюк більше не матиме права змагатися за Україну
13 листопада, 00:30
Норвезькі біатлоністи Йоганнес і Тар'єй Бьо навесні 2025 року заявили про завершення своєї кар'єри у спорті
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри
10 листопада, 14:22
Три роки тому Віктор Банькін виборов особисту бронзу у стрільбі на 50 м з пістолета на чемпіонаті світу в цій же локації
Україна здобула першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
9 листопада, 00:50
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
5 листопада, 00:57
Себастьян Коу жорстко відреагував на скандал
Неочікувані проблеми: World Athletics виявило втрату понад мільйону євро
31 жовтня, 23:24
Дмитро Решетнік ставав найкращим бомбардиром одного з турнірів Асоціації дитячих футбольних клубів
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
28 жовтня, 23:03
Лижниця Дар'я Непряєва не змогла стримати емоцій
Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
22 жовтня, 17:08
Яскраво виступили наші юніори
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
21 жовтня, 16:21

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua