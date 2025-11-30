Верещук показала свої кубики. Фото зі спортзалу

Головна Країна Суспільство
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Ірина Верещук 30 листопада святкує день народження
фото: Ірина Верещук/Telegram

Ірина Верещук у день народження продемонструвала гарну фізичну форму

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук 30 листопада святкує день народження. Політикині виповнилося 46 років. Як інформує «Главком», із цієї нагоди вона поділилася у Facebook світлиною зі спортзалу.

Ірина Верещук продемонструвала свою гарну фізичну форму, зокрема рельєфні м’язи на животі.

«Свій день народження почала у спортзалі. Всім фізкульт-привіт», – підписала світлину Верещук.

У коментарях під фото усі вітають заступницю керівника Офісу президента та бажають усіляких гараздів.

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 25 травня пройшла повний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву.

Також заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що українське суспільство мусить готуватися до тривалої війни, а одним з ключовиї елементів цієї підготовки є навчання дітей. За її словами, Росія залишиться ворогом України «на десятиліття, якщо не на століття», незалежно від можливих мирних угод чи перемир’їв. 

