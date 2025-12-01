Головна Спорт Новини
Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Кубку Європи серед юніорів

Артем Худолєєв
Збірна України з дзюдо посіла третє місце у медальному заліку Кубка Європи серед юніорів

У Маріборі Україна здобула дві золоті нагороди

Збірна України з дзюдо – третя у медальному заліку Кубка Європи серед юніорів у словенському Маріборі. Про це повідомляє «Главком».

Наші медалісти:

  • «Золото»: Михайло Соляник (-90 кг); Ярослав Омельченко (+100 кг).
  • «Срібло»: Маргарита Мірошніченко (-52 кг); Семен Швачов (-81 кг).
  • «Бронза»: Данило Авраменко (-60 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

