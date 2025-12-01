Navi без жодної поразки вийшли до третього етапу Мейджора у Будапешті

Груповий етап турніру у Будапешті передбачає три стадії, на кожній з яких визначатимуться по 8 найкращих команд

Navi перемогли B8 (2:0) та пройшли до Stage 3 без жодної поразки

30 листопада в угорському Будапешті відбувся шостий ігровий день StarLadder Budapest Major 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Груповий етап головного турніру півріччя StarLadder Budapest Major 2025 передбачає три стадії, на кожній з яких визначатимуться по 8 найкращих команд, які проходитимуть далі.

На другій стадії Україна представлена трьома організаціями (B8, Navi, Passion UA) та ще двома командами, у складі яких є українці (Ninjas in Pyjamas, fnatic).

Формат матчів – best of 1, якщо це гра на виліт/прохід далі – best of 3.

StarLadder Budapest Major 2025

Друга стадія

Третій раунд

(1-1) Passion UA (#27 VRS) проти 3DMAX (#13 VRS) – 1:0 (3-13)

Passion UA: JT, hallzerk, Kvem, nicx, Grim.

3DMAX: Maka, bodyy, Ex3rcice, Graviti, Lucky.

(1-1) fnatic (#24 VRS) проти Imperial (#33 VRS) – 0:1 (10-13)

fnatic: fEAR, jackasmo, jambo, blameF, KRIMZ.

Imperial: chelo, VINI, skullz, try, noway.

(2-0) FaZe (#17 VRS) проти Ninjas in Pyjamas (#28 VRS) – 2:0 (16-12 Inferno, 16-12 Nuke)

FaZe: karrigan, jcobbb, frozen, broky, Twistzz.

NiP: Snappi, r1nkle, sjuush, xKacpersky, ewjerkz.

(2-0) Natus Vincere (#10 VRS) проти B8 – 2:0 (#16 VRS) – (13-6 Train – пік Navi, 13-8 Mirage – пік B8, Ancient)

NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.

B8: npl, esenthial, kensizor, headtr1ck, alex666.

