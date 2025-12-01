Головна Спорт Новини
Navi без жодної поразки вийшли до третього етапу Мейджора у Будапешті

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Груповий етап турніру у Будапешті передбачає три стадії, на кожній з яких визначатимуться по 8 найкращих команд

Navi перемогли B8 (2:0) та пройшли до Stage 3 без жодної поразки

30 листопада в угорському Будапешті відбувся шостий ігровий день StarLadder Budapest Major 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Navi перемогли B8 (2:0) та пройшли до Stage 3 без жодної поразки.

Груповий етап головного турніру півріччя StarLadder Budapest Major 2025 передбачає три стадії, на кожній з яких визначатимуться по 8 найкращих команд, які проходитимуть далі.

На другій стадії Україна представлена трьома організаціями (B8, Navi, Passion UA) та ще двома командами, у складі яких є українці (Ninjas in Pyjamas, fnatic).

Формат матчів – best of 1, якщо це гра на виліт/прохід далі – best of 3.

StarLadder Budapest Major 2025

Друга стадія

Третій раунд

(1-1) Passion UA (#27 VRS) проти 3DMAX (#13 VRS) – 1:0 (3-13)

Passion UA: JT, hallzerk, Kvem, nicx, Grim.

3DMAX: Maka, bodyy, Ex3rcice, Graviti, Lucky.

(1-1) fnatic (#24 VRS) проти Imperial (#33 VRS) – 0:1 (10-13)

fnatic: fEAR, jackasmo, jambo, blameF, KRIMZ.

Imperial: chelo, VINI, skullz, try, noway.

(2-0) FaZe (#17 VRS) проти Ninjas in Pyjamas (#28 VRS) – 2:0 (16-12 Inferno, 16-12 Nuke)

FaZe: karrigan, jcobbb, frozen, broky, Twistzz.

NiP: Snappi, r1nkle, sjuush, xKacpersky, ewjerkz.

(2-0) Natus Vincere (#10 VRS) проти B8 – 2:0 (#16 VRS) – (13-6 Train – пік Navi, 13-8 Mirage – пік B8, Ancient)

NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.

B8: npl, esenthial, kensizor, headtr1ck, alex666.

 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

