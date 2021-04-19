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    Луческу назвав винних у створені футбольної Суперліги

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    Мірча Луческу вважає, що створення Суперліги не піде на користь футболу - Луческу назвав винних у створені футбольної Суперліги
    Мірча Луческу вважає, що створення Суперліги не піде на користь футболу
    Фото: dynamo.kiev.ua

    Головний тренер «Динамо» вважає, що в Європі хочуть зробити американську модель змагань

    Наставник «Динамо» Мірча Луческу категорично проти створення європейської Суперліги. На його думку, футбол створювався не для того, щоб на ньому тільки заробляти гроші.

    «Не можна, щоб таке сталося. Це американці винні, які хочуть зробити змагання такими, як у Сполучених Штатах. те, що вони зробили в Сполучених Штатах. Вони думають, що це бізнес, а не спорт. Гроші будуть розподілені між акціонерами, – сказав Луческу АS.ro. – Прикро, якщо цей проект реалізується. Футбол створювався як масовий спорт, а не бізнес. Це був спорт робочих в Англії. Зникає найголовніше – дух змагання. Для футболу це найголовніше. Принадність футболу полягала в тому, що маленькі команди грали з грандами європейського футболу. Це повністю на заваді розвитку футболу в маленьких країнах. Є країни, які ніколи не потраплять в Суперлігу. Це не в дусі футболу».

    12 європейських клубів заявили про створення європейської Суперліги – нового закритого турніру, в якому братимуть участь 20 команд.

    УЄФА і ФІФА виступили різко проти новоствореного турніру. Президент УЄФА Александер Чеферін вже заявив, що гравцям, які зіграють в турнірі, заборонять брати участь на чемпіонатах світу та Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу Суперліга
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