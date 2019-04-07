«Кубок - Львову» відкладається ще на рік: «Карпати» зганьбилися в матчу з клубом першої ліги



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Олег Смалійчук та Петро Димінський вкотре розчарували львівських вболівальників ФК «Карпати»

Ювілей львівська команда зустріне без омріяного Кубка

Перший матч чвертьфіналу Кубка України завершився сенсацією. Першоліговий «Інгулець» з села Петрово на Кіровоградщині переміг прем'єрлігові львівські «Карпати» і вперше в історії вийшов до півфіналу кубкового турніру.

«Інгулець» (Петрове) - «Карпати» (Львів) - 1:1, по пенальті 5:4



Голи: 1:0 - Щедрий (50). 1:1 - Мар'ян Швед (90+6)

Післяматчеві пенальті: Олексій Гуцуляк - 0:1. Максим Ковальов - 1:1. М'якушко - 1:2. Синьогуб - 2:2. Онґла - 2:3. Піднебенний - 3:3. Йода - 3:3 (над поперечиною). Олександр Козак - 4:3. Родріґо Варґас - 4:4. Сула - 5:4

«Інгулець»: Антон Ситников - Денис Балан, Віталій Павлов, Максим Ковальов, Синьогуб - Євген Запорожець - Ілля Коваленко (Ніка Січинава, 88), Лупашко (к) (Піднебенний, 81), Владислав Клименко, Щедрий (Олександр Козак, 77) - Олександр Мішуренко (Сула, 98). Тренер - Сергій Лавриненко

«Карпати»: Кучинський - Олексій Ковтун (Сандохадзе, 81), Папа Ґуйє, Мегреміч - М'якушко, Франсіско Ді Франко (к) (Роман Толочко, 60), Онґла, Олексій Гуцуляк - Понде (Родріґо Варґас, 73), Мар'ян Швед, Йода. Тренер - Фабрі Ґонсалес

Судді: Євген Арановський (Київ) - Семен Шлончак (Черкаси), Валентин Куцев (Київ)

Попередження: Євген Запорожець (54), Олександр Мішуренко (83), Денис Балан (120) - Франсіско Ді Франко (31), Олексій Гуцуляк (55), Папа Ґуйє (65), Родріґо Варґас (103), Онґла (106)

На 92-й хвилині попереджений, на 101-й хвилині вилучений (друге попередження) Роман Толочко

7 квітня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

За весь матч «Карпати», які начебто мали б домінувати, створили лише один небезпечний момент біля воріт Антона Ситникова, але реалізувати його не змогли.

Заявку на перемогу перемогу «Інгулець» зробив завдяки м'ячу Артема Щедрого, який спрямував м'яч у кут після передачі Іллі Коваленка на початку другого тайму.

На порятунок львів'яни мали цілий тайм, однак демонстрували в наступі повну безпорідність. Більше того, на контратаках «Інгулець» мав два ідеальних шанси забити, але в обох випадках Олександр Мішуренко свої ідеальні шанси запоров.

Врятувалися львів'яни на шостій компенсованій хвилині, коли індивідуальною майстерністю вразив, спрямувавши м'яч у кут в оточенні трьох оборонців, Мар'ян Швед.

В екстра-таймі попервах ліпше виглядали галичани. Але то до того моменту, поки з інтервалом у дев'ять хвилин двох попереджень не отримав Роман Толочко. Окрім того, за надмірні емоції тренерську лаву змушений був покинути тренер «Карпат» Фабрі Ґонсалес.

Отримавши чисельну перевагу, футболісти «Інгульця» заграли агресивніше. Проте не настільки, щоб забити в ігровий час.

Втім. що не вдалося з гри, команді з Петрово вдалося у серії післяматчевих пенальті. «Героєм» післяматчевої серії став легіонер «Карпат» Карім Йода, який запустив м'яч метрів п'ять над поперечиною.

Мабуть, замало іноземців накупив креативний спортивний директор клубу Олег Смалійчук.

Таким чином, у ювілейний рік 50-річчя перемоги в Кубку СССР-1969 «Карпати» залишаться без Кубка. І програли вони далеко не «Динамо» чи «Шахтарю», а клубу першої ліги.