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    Як пробити пенальті на п'ять метрів вище воріт: відеоогляд сенсації 1/4 Кубка України «Інгулець» - «Карпати»

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    Карім Йода став антигероєм матчу - Як пробити пенальті на п'ять метрів вище воріт: відеоогляд сенсації 1/4 Кубка України «Інгулець» - «Карпати»
    Карім Йода став антигероєм матчу
    ФК «Карпати»

    Цей матч команда першої ліги заслуговувала виграти в основний час

    Головною сенсацією чвертьфінальної стадії Кубка України стала поразка клубу Прем'єр-ліги «Карпати» від першолігового «Інгульця» з села Петрово на Кіровоградщині.

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    На початку другого тайму львів'яни пропустили від Артема Щедрого. Потім команда Сергія Лавриненка мала нагоди кілька разів на контратаках збільшити перевагу. Замість того «Інгулець» пропустив на сьомій компенсованій хвилині зустрічі.

    В екстра-таймі команди не забивали, тому долю зустрічі вирішила серія одинадцятиметрових. Там розсмішив нейтральних глядачів французький легіонер «Карпат» Карім Йода, який пробив з позначки на п'ять метрів вище поперечини. Цей промах виявився вирішальним.

    Інгулець - Карпати - 1:1, по пенальті 5:4

    Після матчу розлючені поразкою ультрас «Карпат» розбили вікно в потягу на олександрійському вокзалі. У фанатів відбулася сутичка з поліцією. 

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    ФК Карпати Карім Йода
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