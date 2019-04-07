Як пробити пенальті на п'ять метрів вище воріт: відеоогляд сенсації 1/4 Кубка України «Інгулець» - «Карпати»



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Карім Йода став антигероєм матчу ФК «Карпати»

Цей матч команда першої ліги заслуговувала виграти в основний час

Головною сенсацією чвертьфінальної стадії Кубка України стала поразка клубу Прем'єр-ліги «Карпати» від першолігового «Інгульця» з села Петрово на Кіровоградщині.

На початку другого тайму львів'яни пропустили від Артема Щедрого. Потім команда Сергія Лавриненка мала нагоди кілька разів на контратаках збільшити перевагу. Замість того «Інгулець» пропустив на сьомій компенсованій хвилині зустрічі.

В екстра-таймі команди не забивали, тому долю зустрічі вирішила серія одинадцятиметрових. Там розсмішив нейтральних глядачів французький легіонер «Карпат» Карім Йода, який пробив з позначки на п'ять метрів вище поперечини. Цей промах виявився вирішальним.

Інгулець - Карпати - 1:1, по пенальті 5:4

Після матчу розлючені поразкою ультрас «Карпат» розбили вікно в потягу на олександрійському вокзалі. У фанатів відбулася сутичка з поліцією.