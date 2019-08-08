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    13-річний українець виграв срібло домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду

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    Для Олексія Середи і Олега Сербіна то перший дорослий європейський п'єдестал у кар'єрі - 13-річний українець виграв срібло домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду
    Для Олексія Середи і Олега Сербіна то перший дорослий європейський п'єдестал у кар'єрі
    Павло Кубанов

    Олексій Середа і Олег Сербін посіли друге місце у синхронних стрибках з вишки

    Українці Олексій Середа і Олег Сербін стали срібними призерами чемпіонату Європи в синхронних стрибках з десятиметрової вишки. Змагання набирають обертів у Києві.

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    У фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки 13-річний Середа разом із 17-річним Олегом Сербіним постійно йшли в лідируючій трійці і в підсумку посіли друге місце, поступившись лише російській парі.

    Це вже друга срібна медаль збірної України на цьому чемпіонаті. Вчора Олег Колодій посів друге місце у стрибках з метрового трампліна.

    Нагадаємо, володарями перших золотих нагород для України став дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар/Станіслав Оліферчик. Друге українське золото виграла Софія Лискун, яка стала чемпіонкою Європи-2019 в стрибках з триметрового трампліна.

    Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

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