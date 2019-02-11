  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    16 очок Леня не допомогли «Атланті» перемогти «Орландо» в НБА

    • Розсилка
    16 очок Леня не допомогли «Атланті» перемогти «Орландо» в НБА

    Українець став найрезультативнішим гравцем своєї команди

    Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Орландо», в якому його «Атланта» поступилася з рахунком 108:124.

    Українець провів на паркеті 19 хвилин. За цей час він набрав 16 очок – цей результат став найкращим у «Хоукс». Окрім того, Олексій зробив 1 результативну передачу, 2 підбрання та 1 блок-шот, а також 4 фоли та 1 втрату.

    Лень реалізував 4 з 7 кидків з гри, зокрема 2 з 3 триочкових, і влучив 6 з 8 разів з лінії штрафних кидків. Коефіцієнт користності українця склав «+1».

    «Атланта» займає 12 місце в Східній конференції, а наступний матч проведе з «Лос-Анджелес Лейкерс» 13 лютого.

    Читайте також
    НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ