16 очок Леня не допомогли «Атланті» перемогти «Орландо» в НБА



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Українець став найрезультативнішим гравцем своєї команди

Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Орландо», в якому його «Атланта» поступилася з рахунком 108:124.

Українець провів на паркеті 19 хвилин. За цей час він набрав 16 очок – цей результат став найкращим у «Хоукс». Окрім того, Олексій зробив 1 результативну передачу, 2 підбрання та 1 блок-шот, а також 4 фоли та 1 втрату.

Лень реалізував 4 з 7 кидків з гри, зокрема 2 з 3 триочкових, і влучив 6 з 8 разів з лінії штрафних кидків. Коефіцієнт користності українця склав «+1».

«Атланта» займає 12 місце в Східній конференції, а наступний матч проведе з «Лос-Анджелес Лейкерс» 13 лютого.