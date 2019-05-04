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    16-річна тенісистка Марта Костюк пробилася до основної сітки «Прем'єру» в Мадриді

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    Здається, Марта Костюк нарешті повернулася у велику гру - 16-річна тенісистка Марта Костюк пробилася до основної сітки «Прем'єру» в Мадриді
    Здається, Марта Костюк нарешті повернулася у велику гру
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    У фіналі кваліфікації Марта здолала суперницю з Румунії

    320-та на даний момент ракетка світу, 16-річна українка Марта Костюк, яка отримала wild card у кваліфікацію ґрунтового турніру із серії Premier Mandatory в Мадриді (Іспанія), пробилася до основної сітки турніру.

    У фіналі кваліфікації Марта перемогла румунку Ірину Марію Бару (WTA №178) - 7:5, 3:6, 6:2.

    Матч тривав годину і 45 хвилин.

    Нагадаємо, що в першому колі кваліфікації Марта створила сенсацію, перегравши 53-тю ракетку світу, 17-річну американку Аманду Анісімову.

    Крім Костюк, переможницею кваліфікації в Мадриді трохи раніше стала ще одна українка Катерина Козлова.

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