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    Голіфілд поступився Белфорту нокаутом в першому раунді (відео)

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    Евандер Голіфілд нокаутом поступився Вітору Белфорту - Голіфілд поступився Белфорту нокаутом в першому раунді (відео)
    Евандер Голіфілд нокаутом поступився Вітору Белфорту
    Фото з відкритих джерел

    Боксерський поєдинок, який коментував Трамп, тривав 104 секунди

    Безславним виявилося повернення в ринг легендарного Евандера Голіфілда. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі зустрівся з колишнім чемпіоном UFC Вітором Белфортом з Бразилії і протримався навіть один раунд. 58-річний ветеран боксу отримав кілька ударів і впав. Рефері відкрив рахунок, проте Голіфілд зміг продовжити сутичку. Втім, вже наступна серія ударів Вітора змусили суддю припинити бій.

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    Поєдинок мав тривати вісім раундів по дві хвилини. Але Белфорт впорався за 104 секунди.

    Бій Голіфілд – Белфорт коментував колишній президент США Дональд Трамп.


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    Теги: бокс Евандер Голіфілд
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    Голіфілд поступився Белфорту нокаутом в першому раунді (відео)