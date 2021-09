Голіфілд поступився Белфорту нокаутом в першому раунді (відео)

Безславним виявилося повернення в ринг легендарного Евандера Голіфілда. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі зустрівся з колишнім чемпіоном UFC Вітором Белфортом з Бразилії і протримався навіть один раунд. 58-річний ветеран боксу отримав кілька ударів і впав. Рефері відкрив рахунок, проте Голіфілд зміг продовжити сутичку. Втім, вже наступна серія ударів Вітора змусили суддю припинити бій.

Поєдинок мав тривати вісім раундів по дві хвилини. Але Белфорт впорався за 104 секунди.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



