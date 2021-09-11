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    «Шахтар» здолав «Дніпро-1» у головному матчі туру української Прем’єр-ліги

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    «Шахтар» здолав «Дніпро-1» у головному матчі туру української Прем’єр-ліги
    Фото: ФК Шахтар

    «Гірники» повернулися на другу сходинку турнірної таблиці

    Донецький «Шахтар» в чемпіонаті України не відпускає «Динамо» у відрив. В сьомому турі Прем’єр-ліги «гірники» приймали «Дніпро-1» і здобули перемогу – 2:0.

    «Шахтар» швидко відкрив рахунок. На 15-й хвилині Фернандо пройшов трьох суперників, після чого пробив точно у дальній кут воріт. Через вісім хвилин рахунок міг стати рівним, проте Артем Довбик, замикаючи подачу, влучив у стійку воріт.

    По перерві «Дніпро-1» намагався нав'язати боротьбу, але зрівняти рахунок дніпряни не змогли. Згодом «Шахтар» повернув собі територіальну перевагу і зумів збільшити перевагу. Це Алан Патрік віддав передачу на Лассіну Траоре, який після розвороту пробив у кут воріт.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Шахтар» здолав «Дніпро-1» у головному матчі туру української Прем’єр-ліги