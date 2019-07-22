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    Скандал: австралієць відмовився підійматися на п'єдестал з китайським допінгістом

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    Мак Гортон спостерігав за тим, як Сунь Ян красується з медаллю, поруч із п'єдесталом - Скандал: австралієць відмовився підійматися на п'єдестал з китайським допінгістом
    Мак Гортон спостерігав за тим, як Сунь Ян красується з медаллю, поруч із п'єдесталом
    CNN

    Мак Гортон не хоче мати справи з нечистими спортсменами

    Австралійський плавець Мак Гортон на чемпіонаті світу з водних видів спорту в південнокорейському місті Кванджу під час нагородження відмовився підніматися на подіум разом з триразовим олімпійський чемпіоном з Китаю Сунь Яном, який замішаний в допінговому скандал.

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    Сунь Ян здобув золоту медаль на дистанції 400 метрів вільним стилем, показавши результат 3 хвилини 42,44 секунди. Гортон (3.43,17) став другим. Третє місце посів італієць Ґабріеле Детті (3.43,23).

    Згідно зі звітом антидопінгової комісії при Міжнародній федерації плавання (FINA), триразовий олімпійський чемпіон розбив пробірки з кров'ю під час візиту допінг-офіцера.

    Інцидент стався торік у вересні. Під час візиту допінг-офіцерів мати спортсмена попросила охоронця принести молоток в кімнату, де Сунь Ян проходив тестування, а лікар збірної Китаю запропонував спортсмену розбити пробірки, щоб зіпсувати зразки.

    Зауважимо, що земляка вже підтримав дворазови чемпіон світу з плавання Мітч Ларкін: «Думаю, що 99% учасників цього чемпіонату світу з водних видів спорту підтримують Мака, тому він не один. Те, що зробив Мак, - сміливий і мужній вчинок. Я дуже поважаю його за це. Ми повинні довіряти федерації, але з тим, що відбувається в наші дні в спорті, важко бути впевненим в чомусь на сто відсотків».

    Між тим, Міжнародна федерація плавання попередила Гортона.

    «Керівництво FINA прийняло рішення відправити Гортону лист з попередженням. FINA поважає принцип свободи слова, але він повинен застосовуватися в правильному контексті. Як і у всіх великих міжнародних спортивних організаціях, наші спортсмени і їх оточення повинні знати свої обов'язки поважати правила FINA і не використовувати змагання FINA для особистих заяв або жестів», - наводить текст листа FINA Swim Swam.

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    допінг плавання Мак Гортон Сунь Ян Ґабріеле Детті
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