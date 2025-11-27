20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу

У восьми іграх цього сезону середній показник Діца складав 11 набраних очок за матч

Американський баскетболіст Ітан Діц, який виступав за команду коледжу Коннорса в штаті Оклахома, помер після травми голови, отриманої під час матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Після смерті гравця кілька матчів коледжу було скасовано.

У восьми іграх цього сезону середній показник Діца складав 11 набраних очок за матч.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).