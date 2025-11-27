Головна Спорт Новини
20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу
У восьми іграх цього сезону середній показник Діца складав 11 набраних очок за матч

Після смерті гравця кілька матчів коледжу, за який виступав Діц, було скасовано

Американський баскетболіст Ітан Діц, який виступав за команду коледжу Коннорса в штаті Оклахома, помер після травми голови, отриманої під час матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Після смерті гравця кілька матчів коледжу було скасовано.

У восьми іграх цього сезону середній показник Діца складав 11 набраних очок за матч.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

