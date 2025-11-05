Головна Спорт Новини
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок

Лідирує в рейтингу партнер Закурдаєва по «Дніпру» Станіслав Тимофеєнко

Атакувальний захисник «Дніпра» Максим Закурдаєв вийшов на восьме місце в історичному рейтингу скорерів Суперліги, статистика якого ведеться з 2009 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В останньому турі в Дніпрі Закурдаєв не набрав жодного очка проти «Київ-Баскета» і записав до активу 9 очок проти «Рівного», що дозволило йому обійти Руслана Отверченка в історичному рейтингу.

Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок.

Лідирує в рейтингу партнер Закурдаєва по «Дніпру» Станіслав Тимофеєнко, далі Олександр Кольченко та Андрій Агафонов, який напередодні оголосив про завершення кар’єри.

Рейтинг скорерів Суперліги

  1. Станіслав Тимофеєнко – 6159 очко (533 матчі)
  2. Олександр Кольченко – 5171 очок (457 матчів)
  3. Андрій Агафонов – 4383 очок (384 матчів)
  4. Михайло Анісімов – 4149 очок (371 матч)
  5. Дмитро Глєбов – 3906 очок (450 матчів)
  6. Володимир Конєв – 3874 очок (450 матчів)
  7. Олексій Онуфрієв – 3515 очок (375 матчів)
  8. Максим Закурдаєв – 3147 очко (368 матчів)
  9. Руслан Отверченко – 3144 очка (300 матчів)
  10. Стівен Буртт – 3094 очка (154 матчі)
  11. Максим Сандул – 3029 очок (444 матчів)

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

