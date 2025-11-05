Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги

Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок

Лідирує в рейтингу партнер Закурдаєва по «Дніпру» Станіслав Тимофеєнко

Атакувальний захисник «Дніпра» Максим Закурдаєв вийшов на восьме місце в історичному рейтингу скорерів Суперліги, статистика якого ведеться з 2009 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В останньому турі в Дніпрі Закурдаєв не набрав жодного очка проти «Київ-Баскета» і записав до активу 9 очок проти «Рівного», що дозволило йому обійти Руслана Отверченка в історичному рейтингу.

Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок.

Лідирує в рейтингу партнер Закурдаєва по «Дніпру» Станіслав Тимофеєнко, далі Олександр Кольченко та Андрій Агафонов, який напередодні оголосив про завершення кар'єри.

Рейтинг скорерів Суперліги

Станіслав Тимофеєнко – 6159 очко (533 матчі) Олександр Кольченко – 5171 очок (457 матчів) Андрій Агафонов – 4383 очок (384 матчів) Михайло Анісімов – 4149 очок (371 матч) Дмитро Глєбов – 3906 очок (450 матчів) Володимир Конєв – 3874 очок (450 матчів) Олексій Онуфрієв – 3515 очок (375 матчів) Максим Закурдаєв – 3147 очко (368 матчів) Руслан Отверченко – 3144 очка (300 матчів) Стівен Буртт – 3094 очка (154 матчі) Максим Сандул – 3029 очок (444 матчів)

