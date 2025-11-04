Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні

Офіційно смерть працівника не підтверджена

Робітник з Румунії, який провів під завалами майже 11 годин після обвалу частини середньовічної вежі Torre dei Conti в історичному центрі Рима, помер у лікарні. Про це пише ВВС з посиланням на агентство ANSA, передає «Главком».

За інформацією видання, стан чоловіка був критичним, і в кареті швидкої допомоги у нього сталася зупинка серця. Його реанімували, але, попри зусилля лікарів, він помер після госпіталізації.

Інший робітник, також громадянин Румунії, був витягнутий з-під завалів майже одразу після обвалу і доставлений до лікарні з серйозними травмами, але без загрози для життя, повідомляє Reuters.

Офіційно смерть працівника не підтверджена.

Башта Конті, або Torre Maggiore, була зведена у 1238 році на замовлення Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Первісно мала облицювання з травертину, яке у XVI столітті використали для будівництва Порта Піа. Колись одна з найвищих веж Риму, сьогодні її висота близько 29 метрів після втрати верхніх ярусів через землетруси.

Нагадаємо, 3 листопада, близько 11:20 ранку на території Імператорських форумів у центрі Риму частково обвалилася історична вежа Torre dei Conti. Згодом стало відомо, що одного з робітників, який опинився під завалами, вдалося врятувати після тривалих пошуків.

Чоловіка витягли з-під завалів о 23:00 за місцевим часом, майже через 12 годин після того, як частина вежі обвалилася. Повідомлялось, що він був доставлений до лікарні.

 
 

Читайте також:

Теги: смерть Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ масовано атакувала Вінниччину
Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки
30 жовтня, 12:25
Генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп на зустрчі у Білому домі
Трамп і Рютте тиснуть на Італію через закупівлю зброї для України
24 жовтня, 23:51
Соліст гурту Green Grey Дмитро Мурік Муравицький прощається з Дизелем
Мурік з Green Grey вперше вийшов на зв'язок після похорону Дизеля (відео)
24 жовтня, 17:53
За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу
Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході
24 жовтня, 10:25
Андрій Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року
Названо причину смерті Дизеля з Green Grey
21 жовтня, 19:58
Італія вже надала Україні понад 10 пакетів військової допомоги
Bloomberg: Ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні
20 жовтня, 23:32
На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі
18 жовтня, 11:57
Загиблий семирічний Макар Дороша
Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками
10 жовтня, 13:49
Єлизавета Хоровінкіна почала займатися гімнастикою у чотири роки
Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка
5 жовтня, 20:58

Соціум

Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі
Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі
Чи пережили США свої найкращі часи? Опитування показало різницю в поглядах американців
Чи пережили США свої найкращі часи? Опитування показало різницю в поглядах американців
Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб
Лавина на горі Ялунг-Рі в Непалі забрала життя семи осіб
Награбовані прикраси з Лувру можуть зникнути назавжди: експерт повідомив найгірший сценарій
Награбовані прикраси з Лувру можуть зникнути назавжди: експерт повідомив найгірший сценарій
Чехія планує зменшити допомогу українцям. Як на це вплинула постанова Кабміну
Чехія планує зменшити допомогу українцям. Як на це вплинула постанова Кабміну
Торгівля дітьми. У Москві заарештовано колишню опікунку викраденого з Маріуполя підлітка
Торгівля дітьми. У Москві заарештовано колишню опікунку викраденого з Маріуполя підлітка

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Вчора, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua