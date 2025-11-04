ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні

Офіційно смерть працівника не підтверджена

Робітник з Румунії, який провів під завалами майже 11 годин після обвалу частини середньовічної вежі Torre dei Conti в історичному центрі Рима, помер у лікарні. Про це пише ВВС з посиланням на агентство ANSA, передає «Главком».

За інформацією видання, стан чоловіка був критичним, і в кареті швидкої допомоги у нього сталася зупинка серця. Його реанімували, але, попри зусилля лікарів, він помер після госпіталізації.

Інший робітник, також громадянин Румунії, був витягнутий з-під завалів майже одразу після обвалу і доставлений до лікарні з серйозними травмами, але без загрози для життя, повідомляє Reuters.

Офіційно смерть працівника не підтверджена.

Башта Конті, або Torre Maggiore, була зведена у 1238 році на замовлення Річарда Конті, брата Папи Інокентія III. Первісно мала облицювання з травертину, яке у XVI столітті використали для будівництва Порта Піа. Колись одна з найвищих веж Риму, сьогодні її висота близько 29 метрів після втрати верхніх ярусів через землетруси.

Нагадаємо, 3 листопада, близько 11:20 ранку на території Імператорських форумів у центрі Риму частково обвалилася історична вежа Torre dei Conti. Згодом стало відомо, що одного з робітників, який опинився під завалами, вдалося врятувати після тривалих пошуків.

Чоловіка витягли з-під завалів о 23:00 за місцевим часом, майже через 12 годин після того, як частина вежі обвалилася. Повідомлялось, що він був доставлений до лікарні.



