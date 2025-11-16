Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів
З 1 січня 2025 року Андрій Полунін працював на посаді шеф-скаута «Металіста 1925»

На рахунку Полуніна 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України

Учора, 15 листопада, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Металіст 1925».

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Після завершення кар'єри гравця він залишився у футболі, працюючи в різних клубах на різних посадах. З 1 січня 2025 року Андрій Полунін працював на посаді шеф-скаута «Металіста 1925».

За час, проведений в «Металісті 1925» Андрій Вікторович запам’ятався позитивною, професійною та відданою справі людиною.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
17 жовтня, 12:55
Команда піднялася до елітного дивізіону шведського чемпіонату лише 2020 року
Зробили півтори тисячі жителів гордими: «М'єльбю» сенсаційно виграв чемпіонат Швеції
24 жовтня, 18:40
Анастасія Маслій була яскравою і талановитою
У Києві ворожий дрон обірвав життя матері та доньки: що про них відомо
26 жовтня, 18:58
У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації
Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи
29 жовтня, 10:10
РФ масовано атакувала Вінниччину
Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки
30 жовтня, 12:25
Дата та місце поховання Костянтина Гузенка будуть оголошені згодом
На фронті загинув військовий та фотограф проєкту Ukraїner Костянтин Гузенко
3 листопада, 16:27
Косоварський клуб продовжує яскравий сезон у Лізі конференцій
Максимальний результат для України. Усі результати Ліги конференцій за 6 листопада
7 листопада, 02:05
Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку зловмисник
На Кіровоградщині чоловік застрелив військового заради грошей
Вчора, 15:30
Лідер найбільш ізольованої країни світу часто переглядає різноманітні футбольні матчі
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
14 листопада, 22:32

Новини

Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів
Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів
Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальну гру проти Ісландії
Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальну гру проти Ісландії
ISU всупереч правилам допустив до змагань росіянку Саютіну, яка відвідувала виступ Путіна
ISU всупереч правилам допустив до змагань росіянку Саютіну, яка відвідувала виступ Путіна
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги
Ізраїльський футболіст був дискваліфікований на 99 років: що він зробив
Ізраїльський футболіст був дискваліфікований на 99 років: що він зробив
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua