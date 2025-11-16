Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів

З 1 січня 2025 року Андрій Полунін працював на посаді шеф-скаута «Металіста 1925»

Учора, 15 листопада, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Металіст 1925».

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Після завершення кар'єри гравця він залишився у футболі, працюючи в різних клубах на різних посадах. З 1 січня 2025 року Андрій Полунін працював на посаді шеф-скаута «Металіста 1925».

За час, проведений в «Металісті 1925» Андрій Вікторович запам’ятався позитивною, професійною та відданою справі людиною.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).