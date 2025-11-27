На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку

Загоряння приватного будинку сталося у селі Коженики

Поліцейські Білоцерківського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом пожежі, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомлення про загоряння приватного будинку в селі Коженики надійшло до поліції 25 листопада від підрозділів ДСНС.

Під час гасіння пожежі в приміщенні було виявлено тіло 72-річного місцевого жителя.

Попередньою причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні результати та висновки щодо причин пожежі мають надати до поліції працівники ДСНС.

Слідчі Білоцерківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Поліцейські Київщини закликають громадян суворо дотримуватись правил протипожежної безпеки для запобігання подібним трагічним випадкам.

Нагадаємо, на Черкащині жінка, яка залишила вдома без нагляду шістьох дітей, отримала підозру через смерть дітей. Четверо з них загинули в пожежі, ще двоє перебувають у лікарні з опіками. Інцидент стався 22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.