Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
Попередньою причиною займання стало необережне поводження з вогнем
фото: поліція Київської області/Facebook

Загоряння приватного будинку сталося у селі Коженики

Поліцейські Білоцерківського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом пожежі, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомлення про загоряння приватного будинку в селі Коженики надійшло до поліції 25 листопада від підрозділів ДСНС.

Під час гасіння пожежі в приміщенні було виявлено тіло 72-річного місцевого жителя.

Попередньою причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні результати та висновки щодо причин пожежі мають надати до поліції працівники ДСНС.

Слідчі Білоцерківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Поліцейські Київщини закликають громадян суворо дотримуватись правил протипожежної безпеки для запобігання подібним трагічним випадкам.

Нагадаємо, на Черкащині жінка, яка залишила вдома без нагляду шістьох дітей, отримала підозру через смерть дітей. Четверо з них загинули в пожежі, ще двоє перебувають у лікарні з опіками. Інцидент стався 22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

Теги: пожежа смерть Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на НПЗ у США
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
1 листопада, 02:08
3 листопада, близько 11:20 ранку на території Імператорських форумів у центрі Риму частково обвалилася історична вежа Torre dei Conti
ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні
4 листопада, 02:58
Трамп знову зробив заяву про ядерні випробування
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
15 листопада, 05:54
На війні проти Росії загинув онук Левка Лук'яненка
На війні загинув онук Левка Лук’яненка
19 листопада, 14:56
У Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція
У Шевченківському районі Києва в квартирі вибухнула зарядна станція (фото)
20 листопада, 14:57
Росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Корюківці
Росіяни атакували електростанцію, що працює на відходах із деревини
9 листопада, 18:28
Причиною смерті Валентини Підвербної стали вік та хвороби
У Чернігові померла найстарша породілля України
9 листопада, 20:45
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 73-річної жінки
На Фастовщині у пожежі загинула пенсіонерка
12 листопада, 13:39
Марина Воронцова з 2014 року активно допомагала військовим
На фронті загинула бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова
21 листопада, 20:08

Новини

На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту
Як дістатися з Либідської до Дарницької площі: схема тимчасового маршруту
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua