21-річний ексфутболіст «Шахтаря» отримав громадянство Росії та став гравцем клубу з РФ

У жовтні 2023 року Роспутько не повернувся до України після виїзного матчу «Шахтаря» U-19 проти «Антверпена»

Колишній півзахисник «Шахтаря» Олександр Роспутько став гравцем «Чайки» Піщанокопське, яка виступає у другому за силою дивізіоні Росії. Про це повідомляє Главком з посиланням на tribuna.com.

21-річний футболіст з 11 серпня заявлений за команду на офіційному сайті турніру під 8-м номером, офіційно клуб не повідомляв про його підписання.

Також на сайті турніру вказано, що у футболіста громадянство РФ.

За інформацією Тransfermarkt, перехід відбувся 15 серпня після майже дворічної паузи в кар’єрі, а угода розрахована до літа 2026 року.

Опорний хавбек ще не грав за свою нову команду.

У жовтні 2023 року Роспутько зник після виїзного матчу «Шахтаря» U-19 проти «Антверпена». Того ж місяця він перебрався до Росії, а гірники розірвали з ним контракт.

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.