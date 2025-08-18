Скандальний український самбіст заявив, що хоче представляти Росію на міжнародній арені

Риндовський: У Росії я почуваюся як удома

Заслужений майстер спорту України з самбо, чинний чемпіон світу та Європи з бразильського джіу-джитсу та боєць ММА Максим Риндовський заявив про бажання представляти Росію на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком».

Риндовський, який відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення.

«Так, готовий (виступати). У Росії я почуваюся як удома. Якщо у мене буде паспорт Росії, звичайно, так. Не відчуваю, що я у гостях. Це важливий момент. Я повернувся, я пробув протягом трьох років у Європі, в Бразилії, в Арабських Еміратах, мандрував багато де. Я ніде не почував себе так, як я відчуваю тут. Це наш слов'янський простір, наша культура, віра. Я маю можливість ходити щонеділі до храму, на літургію, молитися за російських українців. Тому, звичайно, я почуваюся як удома», – сказав Риндовський під час розмови з російськими пропагандистами.

Раніше він стверджував, що має намір отримати російське громадянство.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.