Скандальний український самбіст заявив, що хоче представляти Росію на міжнародній арені
Риндовський: У Росії я почуваюся як удома
Заслужений майстер спорту України з самбо, чинний чемпіон світу та Європи з бразильського джіу-джитсу та боєць ММА Максим Риндовський заявив про бажання представляти Росію на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком».
Риндовський, який відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення.
«Так, готовий (виступати). У Росії я почуваюся як удома. Якщо у мене буде паспорт Росії, звичайно, так. Не відчуваю, що я у гостях. Це важливий момент. Я повернувся, я пробув протягом трьох років у Європі, в Бразилії, в Арабських Еміратах, мандрував багато де. Я ніде не почував себе так, як я відчуваю тут. Це наш слов'янський простір, наша культура, віра. Я маю можливість ходити щонеділі до храму, на літургію, молитися за російських українців. Тому, звичайно, я почуваюся як удома», – сказав Риндовський під час розмови з російськими пропагандистами.
Раніше він стверджував, що має намір отримати російське громадянство.
Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.
Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.
Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.
Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.
«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.
Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.