Скандальний український самбіст заявив, що хоче представляти Росію на міжнародній арені

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Скандальний український самбіст заявив, що хоче представляти Росію на міжнародній арені
Риндовський, відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну у 2022 році

Риндовський: У Росії я почуваюся як удома

Заслужений майстер спорту України з самбо, чинний чемпіон світу та Європи з бразильського джіу-джитсу та боєць ММА Максим Риндовський заявив про бажання представляти Росію на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком».

Риндовський, який відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення.

«Так, готовий (виступати). У Росії я почуваюся як удома. Якщо у мене буде паспорт Росії, звичайно, так. Не відчуваю, що я у гостях. Це важливий момент. Я повернувся, я пробув протягом трьох років у Європі, в Бразилії, в Арабських Еміратах, мандрував багато де. Я ніде не почував себе так, як я відчуваю тут. Це наш слов'янський простір, наша культура, віра. Я маю можливість ходити щонеділі до храму, на літургію, молитися за російських українців. Тому, звичайно, я почуваюся як удома», – сказав Риндовський під час розмови з російськими пропагандистами.

Раніше він стверджував, що має намір отримати російське громадянство.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.

Теги: самбо росія громадянство пропаганда

