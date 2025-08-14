Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
Гру «Шахтар» – «Панатінаїкос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ

Поєдинок-відповідь кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» – «Панатінаїкос» пройде у польському Кракові

Сьогодні, 14 серпня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу у Лізі Європи матчем проти грецького «Панатінаїкоса». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок-відповідь кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» – «Панатінаїкос» пройде у польському Кракові. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Панатінаїкос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ.

«Шахтар», у разі перемоги над грецьким клубом, у плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Самсунспором».

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 та 28 серпня.

Нагадаємо, «Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи з рахунком 0:0.

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Панатінаїкос» – «Шахтар» пройшов на Олімпійському стадіоні в Афінах. 

Донецький «Шахтар» розпочав третій раунд кваліфікації Ліги Європи з нічиєї проти грецького «Панатінаїкоса». Матч завершився з рахунком 0:0, без забитих голів, але з великою кількістю моментів.

У першому таймі обидві команди створили по кілька небезпечних атак. «Гірників» двічі врятував голкіпер Дмитро Різник, а гравець атаки Аліссон Сантана мав хороший шанс забити, але не зумів переграти воротаря суперника.

У другому таймі на полі з’явився Егіналду, який отримав шанс вийти один на один з голкіпером, та не зміг реалізувати момент. Наприкінці гри Мар’ян Швед також мав нагоду забити, але і його удар парирував польський воротар Бартоломей Дранговські.

Теги: ФК «Панатінаїкос» Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні пряму трансляцію матчу покаже платформа Megogo
«ПСЖ» – «Тоттенгем»: де дивитися поєдинок за Суперкубок УЄФА
Вчора, 16:03
Чоловіча збірна України потрапила до групи В разом із Іспанією, Швейцарією та Данією
Суперфінал Євроліги-2025: збірні України з пляжного футболу дізналися суперників
12 серпня, 14:17
Даку (ліворуч) виступає у складі «Рубіна» з літа 2023 року
Потенційний суперник «Полісся» у Лізі конференцій хоче купити гравця з російського клубу
11 серпня, 13:13
Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
8 серпня, 20:52
У суботу, 26 липня, волгоградський клуб у гостях поступився «Челябінську»
Російський футбольний клуб провів ніч у аеропорту через атаку дронів
28 липня, 13:43
Микола Балакін буде головним рефері гри «Пафос» (Кіпр) – «Маккабі» Т-А (Ізраїль)
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги чемпіонів
22 липня, 07:30
У 200 році Ліонель Мессі купав у ванній п'ятимісячну дитину – Ламіна Ямаля
Лідер «Барселони» прокоментував знамените фото, на якому Мессі купає його у ванній
16 липня, 09:58
Марко Матерацці приїжджав до Росії у липні 2024 року
Шевченко опублікував фото з італійцем Матерацці, який їздив до Росії у 2024 році
15 липня, 11:13
10 жовтня збірна України проведе гру в Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр»
Ісландія – Україна: визначилося місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу
14 липня, 18:37

Новини

«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, здолавши «Тоттенгем»
ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, здолавши «Тоттенгем»
Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня
Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня
«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом
«Запоріжжя» підсилилося ще одним американським баскетболістом
Україна перебуває в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор
Україна перебуває в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
32K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
9031
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
4067
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
3449
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua