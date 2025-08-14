«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи

Поєдинок-відповідь кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» – «Панатінаїкос» пройде у польському Кракові

Сьогодні, 14 серпня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу у Лізі Європи матчем проти грецького «Панатінаїкоса». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок-відповідь кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» – «Панатінаїкос» пройде у польському Кракові. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Панатінаїкос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ.

«Шахтар», у разі перемоги над грецьким клубом, у плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Самсунспором».

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 та 28 серпня.

Нагадаємо, «Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи з рахунком 0:0.

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Панатінаїкос» – «Шахтар» пройшов на Олімпійському стадіоні в Афінах.

Донецький «Шахтар» розпочав третій раунд кваліфікації Ліги Європи з нічиєї проти грецького «Панатінаїкоса». Матч завершився з рахунком 0:0, без забитих голів, але з великою кількістю моментів.

У першому таймі обидві команди створили по кілька небезпечних атак. «Гірників» двічі врятував голкіпер Дмитро Різник, а гравець атаки Аліссон Сантана мав хороший шанс забити, але не зумів переграти воротаря суперника.

У другому таймі на полі з’явився Егіналду, який отримав шанс вийти один на один з голкіпером, та не зміг реалізувати момент. Наприкінці гри Мар’ян Швед також мав нагоду забити, але і його удар парирував польський воротар Бартоломей Дранговські.