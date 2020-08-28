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    Тактика та фізика: збірна України провела друге тренування у Харкові

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    Шевченко проводить тренування збірної України&nbsp; - Тактика та фізика: збірна України провела друге тренування у Харкові
    Шевченко проводить тренування збірної України 
    Світлина - УАФ

    Тренерський штаб збірної України приділив увагу фізичному навантаженні футболістів та тактичній складовій гри

    Друге тренування на підготовчому зборі в Харкові національна команда провела у складі 21-го гравця.

    Роботу тренерський штаб розпочав із фізичних станцій різної направленості. Вправи, спрямовані на підготовку функціональних властивостей гравців, включали в себе, зокрема, переступи, слалом навколо стійок, прискорення. Після «фізики» пішла робота з м‘ячем: дриблінг, удари по малих воротах, гра в пас.

    А вже після цього команда перейшла до суто тактичних вправ для підготовки структури гри до конкретного суперника. Нові гравці синьо-жовтих мають зрозуміти, як діяти в захисті, атаці та перехідних ігрових стадіях.

    Сказано, що надалі команду очікує режим дворазових тренувань.

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    Тактика та фізика: збірна України провела друге тренування у Харкові
    Тактика та фізика: збірна України провела друге тренування у Харкові
    Тактика та фізика: збірна України провела друге тренування у Харкові

    Зауважимо, що національна збірна очікує приєднання решти гравців з іноземних чемпіонатів. Єдиний викликаний легіонер, що, як з’ясувалося, не зможе прибути до табору «синьо-жовтих», — півзахисник угорського «Ференцварошу» Олександр Зубков. Через ушкодження м’язів Олександр уже місяць не має ігрової практики, а тому його фізична форма далека від оптимальної.

    Додамо також, 3 і 6 вересня на українську збірну очікують матчі Ліги націй.

    Читайте також: В українському футбольному клубі стався спалах коронавірусу.

    Джерело: УАФ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Ліга націй Олександр Зубков Українська асоціація футболу
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