Тактика та фізика: збірна України провела друге тренування у Харкові



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Шевченко проводить тренування збірної України Світлина - УАФ

Тренерський штаб збірної України приділив увагу фізичному навантаженні футболістів та тактичній складовій гри

Друге тренування на підготовчому зборі в Харкові національна команда провела у складі 21-го гравця.

Роботу тренерський штаб розпочав із фізичних станцій різної направленості. Вправи, спрямовані на підготовку функціональних властивостей гравців, включали в себе, зокрема, переступи, слалом навколо стійок, прискорення. Після «фізики» пішла робота з м‘ячем: дриблінг, удари по малих воротах, гра в пас.

А вже після цього команда перейшла до суто тактичних вправ для підготовки структури гри до конкретного суперника. Нові гравці синьо-жовтих мають зрозуміти, як діяти в захисті, атаці та перехідних ігрових стадіях.

Сказано, що надалі команду очікує режим дворазових тренувань.

Зауважимо, що національна збірна очікує приєднання решти гравців з іноземних чемпіонатів. Єдиний викликаний легіонер, що, як з’ясувалося, не зможе прибути до табору «синьо-жовтих», — півзахисник угорського «Ференцварошу» Олександр Зубков. Через ушкодження м’язів Олександр уже місяць не має ігрової практики, а тому його фізична форма далека від оптимальної.

Додамо також, 3 і 6 вересня на українську збірну очікують матчі Ліги націй.

Джерело: УАФ