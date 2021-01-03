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    250 млн підписників: Роналду побив рекорд Instagram

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    Роналду побив рекорд Instagram - 250 млн підписників: Роналду побив рекорд Instagram
    Роналду побив рекорд Instagram

    Футболіст став найпопулярнішим блогером

    Футболіст збірної Португалії, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став абсолютним рекордсменом соціальної мережі Instagram, оскільки першим досяг позначки в 250 мільйонів передплатників.

    Аккаунт 35-річного форварда є другим найпопулярнішим в Instagram після офіційної сторінки самої соціальної мережі, у якої 382 млн передплатників.

    Другий за популярністю блогер-співачка Аріана Гранде, на неї підписані 214 мільйонів чоловік.

    Замикає трійку сторінка колишнього рестлера Дуейна Джонсона, також відомого як Скеля, у нього 209 млн передплатників.

    Трошки відстала і стала четвертою модель Кайлі Дженнер з 207 мільйонами передплатників.

    Серед футболістів другий за популярністю в Instagram «суперник» Роналду, аргентинець Ліонель Мессі, у нього налічується в даний момент 174 мільйони передплатників.

    А третій – бразильський форвард «Парі Сен-Жермен» Неймар – 144 млн. читачів в соцмережі.

    Теги: рекорд модель соціальні мережі Ліонель Мессі Instagram Неймар Кріштіану Роналду
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