250 млн підписників: Роналду побив рекорд Instagram

Футболіст став найпопулярнішим блогером

Футболіст збірної Португалії, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став абсолютним рекордсменом соціальної мережі Instagram, оскільки першим досяг позначки в 250 мільйонів передплатників.

Аккаунт 35-річного форварда є другим найпопулярнішим в Instagram після офіційної сторінки самої соціальної мережі, у якої 382 млн передплатників.

Другий за популярністю блогер-співачка Аріана Гранде, на неї підписані 214 мільйонів чоловік.

Замикає трійку сторінка колишнього рестлера Дуейна Джонсона, також відомого як Скеля, у нього 209 млн передплатників.

Трошки відстала і стала четвертою модель Кайлі Дженнер з 207 мільйонами передплатників.

Серед футболістів другий за популярністю в Instagram «суперник» Роналду, аргентинець Ліонель Мессі, у нього налічується в даний момент 174 мільйони передплатників.

А третій – бразильський форвард «Парі Сен-Жермен» Неймар – 144 млн. читачів в соцмережі.