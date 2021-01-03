250 млн підписників: Роналду побив рекорд Instagram
Футболіст став найпопулярнішим блогером
Аккаунт 35-річного форварда є другим найпопулярнішим в Instagram після офіційної сторінки самої соціальної мережі, у якої 382 млн передплатників.
Другий за популярністю блогер-співачка Аріана Гранде, на неї підписані 214 мільйонів чоловік.
Замикає трійку сторінка колишнього рестлера Дуейна Джонсона, також відомого як Скеля, у нього 209 млн передплатників.
Трошки відстала і стала четвертою модель Кайлі Дженнер з 207 мільйонами передплатників.
Серед футболістів другий за популярністю в Instagram «суперник» Роналду, аргентинець Ліонель Мессі, у нього налічується в даний момент 174 мільйони передплатників.
А третій – бразильський форвард «Парі Сен-Жермен» Неймар – 144 млн. читачів в соцмережі.