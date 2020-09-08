Колишній суперник Кличка звинуватив українця у шахрайстві



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Кличко та Брюстер провели два очні бої за кар’єру

Колишній чемпіон світу WBO у «хевівейті» Леймон Брюстер пригадав, як команда Володимира Кличка домовлялася з ним про бій, коли він був у важкому стані.

У квітні 2004 року американський суперважковаговик Леймон Брюстер за п'ять раундів зупинив українця Володимира Кличка і став володарем вакантного титулу чемпіона світу за версією WBO. Боєць провів три захисти, а на четвертій спіткнувся - був битий Сергієм Ляховичем з Білорусі. Відразу ж після цього надійшла пропозиція від команди Кличка провести бій-реванш - на той час українець повернувся на стежку перемог, відібрав титули за версіями IBF і IBO у американця Кріса Берда.

За словами американця, бій-реванш відбувся попри те, що він повністю не відновився від травми.

«Навіть не злічити, скільки операцій я переніс з відновлення розірваної сітківки. Повторюся, до цього я 9 місяців боровся за свій зір. І в той момент, коли я вийшов з лікарні і прямував до авто, мені подзвонили люди Кличка з пропозицією провести реванш», – розпочав уродженець Індіанаполіса.

Брюстер вважає, що Кличко спеціально підібрав такий момент проведення реваншу аби мати перевагу над вразливим американцем.

«А тепер самі дайте відповідь, чому вони не пропонували реванш раніше? Адже я два роки утримував той титул. Чому Володимир жодного разу про мене не згадав? Чому вони дочекалися того моменту, коли я потрапив у госпіталь, коли у мене виникли проблеми зі здоров'ям, коли я був 9 місяців поза рингом? А тепер він несподівано згадав про мене і захотів поквитатися, – сказав американець. – Я чесно сказав, що злегка заіржавів, що мені потрібен проміжний бій. І тоді знаєте, що вони зробили? Вони запитали: «Скільки ти хочеш отримати, щоб вийти на ринг без проміжних поєдинків?» Я був злий. Кажу: «Що це за питання такі?» Я був у шоці, що вони навіть не приховують бажання битися зі мною тоді, коли я був у максимально жахливих кондиціях!».

Зауважимо, що у результаті другий бій боксерів відбувся. Брюстер програв Кличку у шостому раунді. Проте на думку американця, причиною поразки стали його проблеми з оком.

Джерело: vringe.com