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    «Челсі» на нейтральному полі взяв гору над «Порту» в Лізі чемпіонів

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    Лондонський клуб упевнено переграв&nbsp;&laquo;Порту&raquo; - «Челсі» на нейтральному полі взяв гору над «Порту» в Лізі чемпіонів
    Лондонський клуб упевнено переграв «Порту»
    Фото УЄФА

    Команди домовилися обидві зустрічі провести в Севільї

    Лондонський «Челсі» зробив вагому заявку на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів. У Севільї, де пройдуть їхні обидва чвертьфінальні матчі проти «Порту», англійці забили двічі і не дозволили суперникам відзначитися бодай один раз.

    Рахунок відкрив півзахисник «Челсі» Мейсон Маунт. На 32-й хвилині Жоржиньо зробив передачу до штрафного, там Маунт різким розворотом залишив оборону «Порту» за спиною, після чого просунувся вперед і низом пробив точно під дальню штангу. У кінцівці зустрічі Бенджамін Чілуелл обікрав суперника у куті штрафного, на ривку прорвався до воріт, обіграв воротаря і закотив м'яч у ціль.

    Слід відзначити, що «Порту» володів ініціативою в матчі. Завдав удвічі більше за суперників ударів по воротах, подав дев’ять проти чотирьох кутових. Мав кілька нагод забити, навіть потри дуже насичену оборону гостей. Проте Урібе, Пепе і Маруланда своїми шансами не скористалися.

    Матч- відповідь пройде також у Севільї за тиждень.

    В іншому матчі «Баварія» поступилася на власному полі «Парі Сен-Жермен».

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Порту
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