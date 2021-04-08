«Челсі» на нейтральному полі взяв гору над «Порту» в Лізі чемпіонів

Команди домовилися обидві зустрічі провести в Севільї

Лондонський «Челсі» зробив вагому заявку на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів. У Севільї, де пройдуть їхні обидва чвертьфінальні матчі проти «Порту», англійці забили двічі і не дозволили суперникам відзначитися бодай один раз.

Рахунок відкрив півзахисник «Челсі» Мейсон Маунт. На 32-й хвилині Жоржиньо зробив передачу до штрафного, там Маунт різким розворотом залишив оборону «Порту» за спиною, після чого просунувся вперед і низом пробив точно під дальню штангу. У кінцівці зустрічі Бенджамін Чілуелл обікрав суперника у куті штрафного, на ривку прорвався до воріт, обіграв воротаря і закотив м'яч у ціль.

Слід відзначити, що «Порту» володів ініціативою в матчі. Завдав удвічі більше за суперників ударів по воротах, подав дев’ять проти чотирьох кутових. Мав кілька нагод забити, навіть потри дуже насичену оборону гостей. Проте Урібе, Пепе і Маруланда своїми шансами не скористалися.

Матч- відповідь пройде також у Севільї за тиждень.

В іншому матчі «Баварія» поступилася на власному полі «Парі Сен-Жермен».