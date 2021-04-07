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    Жах для «Баварії»: «ПСЖ» тричі забив володарю трофея Ліги чемпіонів

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    З чотирьох ударів по воротах&nbsp;&laquo;Баварії&raquo; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;реалізував три - Жах для «Баварії»: «ПСЖ» тричі забив володарю трофея Ліги чемпіонів
    З чотирьох ударів по воротах «Баварії» «ПСЖ» реалізував три
    Фото УЄФА

    Чемпіони Німеччини і Франції повели перший матч чвертьфінального протистояння

    Блискучу гру провели під акомпанемент снігу «Баварія» і «Парі Сен-Жермен» в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Якщо подивитися на статистику, то може скластися враження, що німецький клуб повністю переважав гостей. «Баварія» володіла м’ячем у півтора рази частіше, подала 9 кутових ударів лише в першому таймі. Кожні три хвилини вони завдавали ударів по воротах французів. А на табло горіли красномовні цифри 0:2. Дві контратаки парижан завершилися взяттям воріт. Заспів робив Неймар. Саме його передачі на Мбаппе і Маркіньоса дозволили змусити капітулювати воротаря господарів Ноєра. Був ще один гол у ворота «Баварії», проте його відмінили через мінімальний офсайд.

    Якщо у «ПСЖ» був свій яскравий лідер на полі, а Неймар на початку другого тайму міг і сам забити, то у «Баварії» такого вожака не знайшлося. Майже всі їхні спроби забити переривалися у воротарському майданчику французів. Там дива творив голкіпер Навас. Костариканець тягнув м’ячі звідусіль. Відчувалося, що господарям не вистачає травмованої людини-гола Левандовського. Аж поки «Баварія» не провела ідеальну атаку. Павар вивіреною передачею знайшов у штрафному Чупо-Мотінга і камеруноць з близької відстані не розстріляв ворота.

    Другий тайм «Баварія» також провела, маючи величезну територіальну перевагу. ПСЖ огризався, але рідко. А найкраща команда минулого року рахунок таки врятувала. Роль Левандовського в другому голі виконав Мюллер. Півзахисник з центра штрафного головою переправив головою м’яч, адресований Кімміхом.

    Нічийний результат, щоправда, протримався недовго. В одній з рідких контратак знову забив Мбаппе! Кіліан вправно розібрався в ситуації і вразив ближній кут воріт.

    Господарі могли відігратися. Чудові нагоди не реалізували Чупо-Мотінг і Мюллер. Але брати реванш доведеться в матчі на виїзді. Підсумок – 2:3.

    Гра-відповідь відбудеться за тиждень.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен
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