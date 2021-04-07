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    Олімпійська чемпіонка Баюл звинуватила росіян у плагіаті

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    Оксана Баюл 17 років тому виграла для України перше олімпійське золото - Олімпійська чемпіонка Баюл звинуватила росіян у плагіаті
    Оксана Баюл 17 років тому виграла для України перше олімпійське золото
    Фото з відкритих джерел

    Перша золота медалістка Ігор від України не втрималася через вкрадену назву шоу й плаття однієї з учасниць

    Оксана Баюл, яка виграла перше для України олімпійське «золото», подивилася російське шоу «Чемпіони на льоду» і вирішила відкрити шанувальникам очі на деякі речі. В «Інстаграмі» вона написала: «Ці діти навіть не знають, що таке «Чемпіони на льоду», і хто створив цей бренд. Том Коллінз, твій тур був багатогранним, з фігуристами з усього світу. Ми завжди будемо пам'ятати». Під назвою «Чемпіони на льоду» відомо гастрольне льодове шоу в США, в якому брала участь сама Баюл. У ньому брали участь як професійні фігуристи, так і аматори.

    Пізніше Оксана знайшла також схожість плаття чемпіонки Ігор-2018 Аліни Загітової зі своїм 25-річної давнини. І додала до нього віршик з пісні до кінофільму «Чарівники».

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    Публикация от Oksana Baiul Оксана Баюл (@oksanabaiul)

    На Баюл полився водоспад бруду і вона вимкнула коментарі на свої сторінці.

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    Теги: Росія скандал Оксана Баюл
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