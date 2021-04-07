Чемпіонат Європи з футболу втратив одну країну

Ірландія не може гарантувати присутність уболівальників на стадіонах

Після того, як УЄФА зобов’язав країни, які прийматимуть матчі чемпіонату Європи з футболу, пустити, хоча б в обмеженій кількості, на стадіони вболівальників, з’явився перший відступник. Столиця Ірландії Дублін повідомила керуючий європейський футбольний орган про те, що вона не може гарантувати присутність глядачів на матчах Євро-2020. Через це місто ризикує втратити свій статус приймаючої сторони.

Як повідомляє The Athletic, УЄФА прийме остаточне рішення по Ірландії ближче до 19 квітня. Поки в організації будуть шукати можливі альтернативи. У Дубліні планувалося провести три матчі групи E за участю Польщі, Словаччини та Швеції.

Євро-2020 повинен був відбутися в минулому році, однак через пандемію коронавируса турнір перенесли на літо 2021-го. Планується, що чемпіонат Європи-2020 пройде з 11 червня по 11 липня в 12 містах – Глазго, Більбао, Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Будапешті та Дубліні.