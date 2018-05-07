8-річний українець став другим у картинговій гонці чемпіонату Португалії

Український картингіст Олександр Бондарев здобув друге місце на етапі Rotax у Португалії

5-6 травня на міжнародному картодромі м. Палмела проходив перший етап чемпіонату Rotax Португалія. Пілот команди EKR kart racing Олександр Бондарев за підсумками кваліфікації мав третю стартову позицію у першому фіналі та другу позицію у другому фіналі. Боротьба за першість на етапі точилась в основному між трьома пілотами: іспанцем Крістіаном



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Лука Федоренко (зліва), Олександр Бондарев (справа)

Український картингіст Олександр Бондарев здобув друге місце на етапі Rotax у Португалії

5-6 травня на міжнародному картодромі м. Палмела проходив перший етап чемпіонату Rotax Португалія.

Пілот команди EKR kart racing Олександр Бондарев за підсумками кваліфікації мав третю стартову позицію у першому фіналі та другу позицію у другому фіналі.

Боротьба за першість на етапі точилась в основному між трьома пілотами: іспанцем Крістіаном Костойєю, португальцем Жозе Пінейру та Олександром Бондаревим.

У запеклій боротьбі Олександр виборов друге місце.

Чудово виступив у Португалії ще один юний пілот з України 7-річний Лука Федоренко, який переміг у класі Micro Academy.

Обидва пілоти є вихованцями відомого київського тренера Олександра Кононця.

Нагадаємо, Бондарев розповів, що прагне пройти автоспортивним шляхом, який приведе його до Формули-1.

Раніше повідомлялося, що Олександр очолив чемпіонат Іспанії з картингу.

Джерело: ua.motorsport.com