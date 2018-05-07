8-річний українець став другим у картинговій гонці чемпіонату Португалії
- Сьогодні, 21:16
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Український картингіст Олександр Бондарев здобув друге місце на етапі Rotax у Португалії
5-6 травня на міжнародному картодромі м. Палмела проходив перший етап чемпіонату Rotax Португалія.
Пілот команди EKR kart racing Олександр Бондарев за підсумками кваліфікації мав третю стартову позицію у першому фіналі та другу позицію у другому фіналі.
Боротьба за першість на етапі точилась в основному між трьома пілотами: іспанцем Крістіаном Костойєю, португальцем Жозе Пінейру та Олександром Бондаревим.
У запеклій боротьбі Олександр виборов друге місце.
Чудово виступив у Португалії ще один юний пілот з України 7-річний Лука Федоренко, який переміг у класі Micro Academy.
Обидва пілоти є вихованцями відомого київського тренера Олександра Кононця.
Нагадаємо, Бондарев розповів, що прагне пройти автоспортивним шляхом, який приведе його до Формули-1.
Раніше повідомлялося, що Олександр очолив чемпіонат Іспанії з картингу.
Джерело: ua.motorsport.com