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    Агафонов не допоміг ЗТЕ вийти в півфінал Кубка Угорщини

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    У складі &laquo;ЗТЕ&raquo; Андрій Агафонов набрав 14 очок - Агафонов не допоміг ЗТЕ вийти в півфінал Кубка Угорщини
    У складі «ЗТЕ» Андрій Агафонов набрав 14 очок
    «Залакерамія-ЗТЕ»

    Український баскетболіст був одним із кращих у своїй команді

    У чвертьфіналі Кубка Угорщини з баскетболу зустрічалися ДЯК і «Залакерамія-ЗТЕ», в якому виступає український центрфорвард Андрій Агафонов. На жаль, нашому співвітчизнику не вдалося допомогти своїй команді пройти до півфіналу турніру. Клуб з Дебрецена здобув складу перемогу з мінімальним відривом – 81:78.

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    Цікаво, що ДЯК виграв лише другу чверть (28:19), третя завершилася внічию (22:22), а перша та остання були на користь «Залакерамії» (20:16 і 17:15), проте цього виявилося замало для загального успіху.

    У складі «ЗТЕ» Андрій Агафонов набрав 14 очок (це третій показник у команді) та зробив 6 підбирань.

    Зазначимо, що найкращим гравцем матчу став розігруючий Генрі Дуґат (26 очок) - ще один колишній гравець київського «Будівельника».

    У півфіналі Кубка Угорщини ДЯК зіграє з «Сольнокі Олай». У свою чергу, «Залакерамія» наступний матч проведе 20 лютого проти «Глівіце» у плей-оф європейського Кубка Альпи-Андрія.

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