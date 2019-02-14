  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Очолювана Бродським Федерація відсторонила суддів за те, що погано судили матч його клубу

    • Розсилка
    Михайло Бродський не жаліє ні своїх, ні чужих - Очолювана Бродським Федерація відсторонила суддів за те, що погано судили матч його клубу
    Михайло Бродський не жаліє ні своїх, ні чужих
    Обозреватель

    Раніше був прецедент, коли від рішення ФБУ страждали «Черкаські Мавпи»

    Директорат чемпіонату України з баскетболу на місяць відсторонив від суддівства Суперліги трьох арбітрів. Причиною стало некваліфіковане суддівство у матчі «Дніпро» – «Черкаські Мавпи», який відбувся 3 лютого у Дніпрі (92:87).

    Читайте також

    За помилки, допущенні під час обслуговування матчу, покарані Сергій Защук, Олександр Біда та Віктор Хоменко. Окрім того, арбітри мають сплатити штраф.

    Приводом для розгляду суддівства цього матчу стала заява подана клубом «Черкаські Мавпи» до ФБУ для перегляду Експертною комісією ФБУ. Дисциплінарні санкції, передбачені чинними Правилами проведення чемпіонату України.

    Зауважимо, що Федерацію баскетболу України очолює Михайло Бродський. Одночасно Михайло Юрійович є власником клубу «Черкаські Мавпи».

    Варто зазначити, що в січні ФБУ зарахувала «Мавпам» технічну поразку за перевищення кількості легіонерів на майданчику у виграному матчі Кубка України з «Київ-Баскетом». Це рішення коштувало черкащанам місця у «Фіналі чотирьох» турніру.

     Читайте також: Піренейська «свиня»: іспанці не хочуть допомагати Україні потрапити на чемпіонат світу-2019

    Джерело: Федерація баскетболу України

    Читайте також
    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ