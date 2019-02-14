Очолювана Бродським Федерація відсторонила суддів за те, що погано судили матч його клубу



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Михайло Бродський не жаліє ні своїх, ні чужих Обозреватель

Раніше був прецедент, коли від рішення ФБУ страждали «Черкаські Мавпи»

Директорат чемпіонату України з баскетболу на місяць відсторонив від суддівства Суперліги трьох арбітрів. Причиною стало некваліфіковане суддівство у матчі «Дніпро» – «Черкаські Мавпи», який відбувся 3 лютого у Дніпрі (92:87).

За помилки, допущенні під час обслуговування матчу, покарані Сергій Защук, Олександр Біда та Віктор Хоменко. Окрім того, арбітри мають сплатити штраф.

Приводом для розгляду суддівства цього матчу стала заява подана клубом «Черкаські Мавпи» до ФБУ для перегляду Експертною комісією ФБУ. Дисциплінарні санкції, передбачені чинними Правилами проведення чемпіонату України.

Зауважимо, що Федерацію баскетболу України очолює Михайло Бродський. Одночасно Михайло Юрійович є власником клубу «Черкаські Мавпи».

Варто зазначити, що в січні ФБУ зарахувала «Мавпам» технічну поразку за перевищення кількості легіонерів на майданчику у виграному матчі Кубка України з «Київ-Баскетом». Це рішення коштувало черкащанам місця у «Фіналі чотирьох» турніру.

Джерело: Федерація баскетболу України