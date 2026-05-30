Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк заговорила про реванш у Свьонтек перед матчем на «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Костюк заговорила про реванш у Свьонтек перед матчем на «Ролан Гаррос»
Марта Костюк спробує вперше в кар’єрі обіграти Ігу Свьонтек
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка програла польській тенісистці усі три очні зустрічі

Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала майбутній матч в 1/16 фіналу «Ролан Гаррос» проти експершої ракетки світу Іги Свьонтек. Про це повідомляє «Главком».

Костюк спробує продовжити серію з 15 поспіль перемог на старті ґрунтового сезону, від початку якої вона здобула вже два титули – в Руані (WTA 250) та Мадриді (WTA 1000).

Наступний матч Марта проводитиме проти третього номера світового рейтингу Іги Свьонтек в 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Для польки Відкритий чемпіонат Франції – найуспішніший мейджор в кар'єрі, який вона чотири рази вигравала у 2020 та 2022-2024 роках.

Костюк і Свьонтек грали між собою вже тричі – українці не вдавалося виграти в титулованої суперниці жодного сету. А їхня перша зустріч відбулася саме на «Ролан Гаррос» 2021 року.

Що сказала Костюк

Костюк під час пресконференції відзначила, що «давно чекала» на можливість взяти реванш у Свьонтек.

«Я програвала Ізі тричі та вже давно чекала на нагоду знову з нею зіграти. Вона любить тут грати та вигравала тут багато разів. Я знаю, що я – андердог, але відчуваю, що маю свої шанси. Я збираюся вийти туди, аби отримати якомога більше задоволення.

У мене зовсім інше відчуття, порівняно з попередніми матчами проти неї. Мені здається, що останнього разу, в Цинциннаті, я програла матч ще до його початку – і більше так не почуваюся.

Я все ще програла їй тричі та ніколи не вигравала сет. Я не зміню цієї реальності, та це не вплине на мою гру. Якщо зможу виграти сет, буду вже дуже задоволена. Я дуже очікую на цю гру», – розповіла Костюк.

Матч Костюк – Свьонтек відбудеться у неділю, 31 травня, першим запуском на центральному корті «Ролан Гаррос». Старт – о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, Марта Костюк пробилася до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. У третьому раунді українка обіграла у двох сетах представницю Швейцарії Вікторію Голубіч.

Костюк виграла 15-й матч поспіль на грунті, продовживши свою рекордну серію, та вдруге вийшла до четвертого кола турніру в Парижі. Марта вчетверте зіграє в 1/8 фіналу на турнірі Grand Slam. У попередньому сезоні вона зробила це на US Open, а 2024 року змогла дістатися чвертьфіналу на Australian Open.

Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк Іґа Свьонтек

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк змушена зробити паузу у змаганнях сезону
Костюк прокоментувала відмову від участі у турнірі в Римі
5 травня, 14:29
Олександра Олійникова пробилася до фіналу кваліфікації на турнірі WTA 500 у Страсбурзі
Олійникова вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі
16 травня, 16:28
Яннік Сіннер переписав історію чоловічого тенісу
Сіннер зібрав колекцію «тисячників» і встановив новий тенісний рекорд
17 травня, 21:25
Еліна Світоліна підходить до «Ролан Гарросу» у статусі сьомої ракетки світу
«Ролан Гаррос» 2026: українські тенісистки дізнались суперниць у першому раунді
21 травня, 16:25
Калініна провела свій п'ятий фінал у сезоні
Калініна поступилася у фіналі турніру WTA250 у Рабаті
23 травня, 16:06
Юлія Стародубцева поклала на лопатки безпрапорну спортсменку
Стародубцева впевнено здолала «нейтралку» на старті French Open
24 травня, 16:55
Іга Свьонтек залишається помітною фігурою у жіночому тенісі
Свьонтек встановила особливий рекорд на «Ролан Гарросі»
25 травня, 16:58
Наомі Осака відома своєю активною позицією щодо питань расової дискримінації поза кортом
Колишня перша ракетка світу Осака піддалася критиці через проведення особливого заходу
25 травня, 22:50
Діана Шнайдер не соромиться підтримувати російську пропаганду
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
28 травня, 21:52

Новини

ПСЖ – «Арсенал»: стали відомі стартові склади команд у фіналі Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: стали відомі стартові склади команд у фіналі Ліги чемпіонів
Костюк заговорила про реванш у Свьонтек перед матчем на «Ролан Гаррос»
Костюк заговорила про реванш у Свьонтек перед матчем на «Ролан Гаррос»
ПСЖ – «Арсенал»: аналітики оцінили шанси команд у фіналі Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: аналітики оцінили шанси команд у фіналі Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал». Прогноз і анонс на фінал Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал». Прогноз і анонс на фінал Ліги чемпіонів
Олійникова програла принциповій суперниці і вибула з «Ролан Гаррос»
Олійникова програла принциповій суперниці і вибула з «Ролан Гаррос»
Мальдера пояснив свої кадрові рішення в збірній України і згадав про Ярмоленка
Мальдера пояснив свої кадрові рішення в збірній України і згадав про Ярмоленка

Новини

Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua