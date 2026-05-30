Костюк заговорила про реванш у Свьонтек перед матчем на «Ролан Гаррос»

Українка програла польській тенісистці усі три очні зустрічі

Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала майбутній матч в 1/16 фіналу «Ролан Гаррос» проти експершої ракетки світу Іги Свьонтек. Про це повідомляє «Главком».

Костюк спробує продовжити серію з 15 поспіль перемог на старті ґрунтового сезону, від початку якої вона здобула вже два титули – в Руані (WTA 250) та Мадриді (WTA 1000).

Наступний матч Марта проводитиме проти третього номера світового рейтингу Іги Свьонтек в 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Для польки Відкритий чемпіонат Франції – найуспішніший мейджор в кар'єрі, який вона чотири рази вигравала у 2020 та 2022-2024 роках.

Костюк і Свьонтек грали між собою вже тричі – українці не вдавалося виграти в титулованої суперниці жодного сету. А їхня перша зустріч відбулася саме на «Ролан Гаррос» 2021 року.

Що сказала Костюк

Костюк під час пресконференції відзначила, що «давно чекала» на можливість взяти реванш у Свьонтек.

«Я програвала Ізі тричі та вже давно чекала на нагоду знову з нею зіграти. Вона любить тут грати та вигравала тут багато разів. Я знаю, що я – андердог, але відчуваю, що маю свої шанси. Я збираюся вийти туди, аби отримати якомога більше задоволення.

У мене зовсім інше відчуття, порівняно з попередніми матчами проти неї. Мені здається, що останнього разу, в Цинциннаті, я програла матч ще до його початку – і більше так не почуваюся.

Я все ще програла їй тричі та ніколи не вигравала сет. Я не зміню цієї реальності, та це не вплине на мою гру. Якщо зможу виграти сет, буду вже дуже задоволена. Я дуже очікую на цю гру», – розповіла Костюк.

Матч Костюк – Свьонтек відбудеться у неділю, 31 травня, першим запуском на центральному корті «Ролан Гаррос». Старт – о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, Марта Костюк пробилася до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. У третьому раунді українка обіграла у двох сетах представницю Швейцарії Вікторію Голубіч.

Костюк виграла 15-й матч поспіль на грунті, продовживши свою рекордну серію, та вдруге вийшла до четвертого кола турніру в Парижі. Марта вчетверте зіграє в 1/8 фіналу на турнірі Grand Slam. У попередньому сезоні вона зробила це на US Open, а 2024 року змогла дістатися чвертьфіналу на Australian Open.