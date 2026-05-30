Андрій Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів

Святослав Василик
Святослав Василик
Андрій Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів
Президент УАФ Андрій Шевченко у Будапешті на «Пушкаш Арені» перед фіналом Ліги чемпіонів
фото: Instagram
У фіналі може зіграти український захисник Ілля Забарний

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко присутній у Будапешті на фінальному матчі Ліги чемпіонів 2025/26 між командами ПСЖ та «Арсенал». Про це повідомляє «Главком».

Легендарний ексфутболіст та нинішній президент УАФ Андрій Шевченко відвідав фінальний матч Ліги чемпіонів 2025/26 між командами ПСЖ та «Арсенал».

Андрій Шевченко як футболіст у складі «Мілана» перемагав у Лізі чемпіонів у 2003 році.

У складі паризького клубу на поєдинок заявлений український захисник Ілля Забарний, який розпочав матч на лаві запасних.

Нагадаємо, аналітики назвали ПСЖ фаворитом фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 зіграють чинний володар трофея ПСЖ та «Арсенал». Паризький клуб у півфіналі здолав «Баварію», а лондонці пройшли мадридський «Атлетіко».

Аналітики Opta віддають у фіналі перевагу парижанам. Перемогу команди Іллі Забарного в основний час вважають найімовірнішим сценарієм (43.5%). Ще 26.8% ймовірності Opta відводить визначенню переможця після 90 хвилин гри. Загалом Opta надає ПСЖ 56% шансів зберегти трофей Ліги чемпіонів. Імовірність перемоги «Арсенала» становить 44%.

ПСЖ і «Арсенал» зустрінуться увосьме в усіх турнірах: мають по дві перемоги та три гри внічию. Останні дві зустрічі виграли парижани, перемігши «канонірів» вдома (1:0) та на виїзді (2:1) у півфіналах сезону Ліги чемпіонів 2024/25.

