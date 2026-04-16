«Ювентус» близький до продовження контракту з капітаном команди

Італійський гранд не збирається відпускати провідного виконавця

Півзахисник Мануель Локателлі за крок від пролонгації договору з туринським «Ювентусом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Контракт італійця зі «Старою синьйорою» чинний до літа 2028 року. Проте, менеджмент гранда вирішив діяти на випередження і заздалегідь запропонував Локателлі підписати оновлений договір.

«Юве» нібито запропонував лідеру середньої лінії угоду до червня 2030 року. Вочевидь, «б'янконері» покращать фінансові умови для Локателлі. Зараз він заробляє орієнтовно 6,11 млн євро за сезон. Ще 1,5 млн із хвостиком прописані бонусами.

У нинішньому сезоні Локателлі провів 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та дві результативні передачі. Кольори «Старої синьйори» вихованець «Мілана» захищає з 2023 року.

Кадрова ситуація в «Ювентусі»

Влітку вільними агентами ризикують стати балканці «Старої синьйори» – вінгер Костіч і форвард Влаховіч. Першому «Юве» не пропонуватиме новий контракт. Натомість з другим туринці зацікавлені продовжити контракт, щоб не втратити безкоштовно.

Натомість до кінця кампанії 2026/27 розраховані контракти ще трьох виконавців. Ідеться про воротарів Періна та Пінсольйо, а також нападника Міліка.

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 60 очок за 32 тури та на два пункти випереджає «Комо», що наразі посідає п'яте місце. Туринці мають чотири перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, днями «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.