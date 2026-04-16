Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ювентус» близький до продовження контракту з капітаном команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Ювентус» близький до продовження контракту з капітаном команди
Мануель Локателлі став лідером туринців
фото: Reuters

Італійський гранд не збирається відпускати провідного виконавця

Півзахисник Мануель Локателлі за крок від пролонгації договору з туринським «Ювентусом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Контракт італійця зі «Старою синьйорою» чинний до літа 2028 року. Проте, менеджмент гранда вирішив діяти на випередження і заздалегідь запропонував Локателлі підписати оновлений договір.

«Юве» нібито запропонував лідеру середньої лінії угоду до червня 2030 року. Вочевидь, «б'янконері» покращать фінансові умови для Локателлі. Зараз він заробляє орієнтовно 6,11 млн євро за сезон. Ще 1,5 млн із хвостиком прописані бонусами.

У нинішньому сезоні Локателлі провів 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та дві результативні передачі. Кольори «Старої синьйори» вихованець «Мілана» захищає з 2023 року.

Кадрова ситуація в «Ювентусі»

Влітку вільними агентами ризикують стати балканці «Старої синьйори» – вінгер Костіч і форвард Влаховіч. Першому «Юве» не пропонуватиме новий контракт. Натомість з другим туринці зацікавлені продовжити контракт, щоб не втратити безкоштовно.

Натомість до кінця кампанії 2026/27 розраховані контракти ще трьох виконавців. Ідеться про воротарів Періна та Пінсольйо, а також нападника Міліка.

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 60 очок за 32 тури та на два пункти випереджає «Комо», що наразі посідає п'яте місце. Туринці мають чотири перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, днями «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Ювентус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua