Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП

фото: News Group Newspapers Ltd

Колишній голкіпер «Ювентуса», «Арсенала» та збірної Австрії 48-річний Алекс Маннігер загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sun.

Смерть Маннігера: що відомо

Машину, за кермом якої був Маннігер, збив потяг під Зальцбургом.

Кар'єра Маннігера

Маннігер відомий своїми виступами за «Ювентус» та «Арсенал».

У складі канонірів він перемагав у чемпіонаті Англії (1998 рік), здобував Кубок (1998 рік) та Суперкубок країни (1998 та 1999 роки). З «Ювентусом» Маннігер став чемпіоном Італії у 2012 році.

У складі збірної Австрії Маннінгер провів 33 матчі, в яких пропустив 43 голи. Він був учасником Євро-2008, проте на поле так жодного разу і не вийшов.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Читайте також

Збірна Ірану залишається серед учасників ЧС-2026
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
19-річний Сенні Маюлу успішно вийшов на заміну, забивши третій гол для ПСЖ
ПСЖ не лишив шансів «Челсі» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
18 березня, 00:35
Суддя зобов’язала Міноборони призначити та виплатити позивачам одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн
Дружина військового, який помер у Авдіївці через хворобу серця, відсудила у Міноборони 15 млн грн
22 березня, 19:15
Максим Неліпа загинув у 2025 році під час виконання бойового завдання
Родина актора Максима Неліпи не може встановити йому пам’ятник: брат захисника пояснив ситуацію
31 березня, 17:46
Маркус Рашфорд зміг реанімувати кар'єру на Піренеях
«Барселона» не активувала опцію викупу зірки «Манчестер Юнайтед»
1 квiтня, 17:30
Йоахім Льов не тренував п'ять років
Чемпіон світу сенсаційно претендує на посаду тренера збірної Гани – ЗМІ
3 квiтня, 17:30
Вінісіус Жуніор готовий пролонгувати договір із «вершковими»
Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
7 квiтня, 13:30
Джованні Малаго позмагається за крісло очільника італійського футболу
Серія A висунула власного кандидата в президенти Італійської федерації футболу
13 квiтня, 16:58
Хав'єр Маскерано несподівано пішов із посади
«Інтер Маямі» Мессі залишився без головного тренера
Вчора, 10:29

Новини

Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв
Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
