Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП

Колишній голкіпер «Ювентуса», «Арсенала» та збірної Австрії 48-річний Алекс Маннігер загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sun.

Смерть Маннігера: що відомо

Машину, за кермом якої був Маннігер, збив потяг під Зальцбургом.

Кар'єра Маннігера

Маннігер відомий своїми виступами за «Ювентус» та «Арсенал».

У складі канонірів він перемагав у чемпіонаті Англії (1998 рік), здобував Кубок (1998 рік) та Суперкубок країни (1998 та 1999 роки). З «Ювентусом» Маннігер став чемпіоном Італії у 2012 році.

У складі збірної Австрії Маннінгер провів 33 матчі, в яких пропустив 43 голи. Він був учасником Євро-2008, проте на поле так жодного разу і не вийшов.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).