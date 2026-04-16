Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
Машину, за кермом якої був Маннігер, збив потяг під Зальцбургом
Колишній голкіпер «Ювентуса», «Арсенала» та збірної Австрії 48-річний Алекс Маннігер загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sun.
Смерть Маннігера: що відомо
Кар'єра Маннігера
Маннігер відомий своїми виступами за «Ювентус» та «Арсенал».
У складі канонірів він перемагав у чемпіонаті Англії (1998 рік), здобував Кубок (1998 рік) та Суперкубок країни (1998 та 1999 роки). З «Ювентусом» Маннігер став чемпіоном Італії у 2012 році.
У складі збірної Австрії Маннінгер провів 33 матчі, в яких пропустив 43 голи. Він був учасником Євро-2008, проте на поле так жодного разу і не вийшов.
Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.
Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.
56-річни водій вантажівки не постраждав.
Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
