ПСЖ – «Арсенал»: стали відомі стартові склади команд у фіналі Ліги чемпіонів

Ілля Забарний залишився у резерві на вирішальний поєдинок

ПСЖ та «Арсенал» назвали стартові склади на фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Про н повідомляє «Главком».

Український центральний захисник парижан Ілля Забарний залишився у резерві. У центрі оборони ПСЖ зіграють Маркіньос та Пачо.

Вирішальний поєдинок головного єврокубку розпочнеться 30 травня о 19:00 за Києвом на стадіоні «Пушкаш Арена» у Будапешті.

Стартові склади на матч ПСЖ – «Арсенал»

ПСЖ : Сафонов, Хакімі, Маркіньос, Пачо, Нуну Мендеш, Вітінья, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Дуе, Кварацхелія, Дембеле

«Арсенал»: Рая, Москера, Саліба, Габріел, Інкап'є, Райс, Майлз Льюїс-Скеллі, Сака, Едегор, Троссар, Хаверц

Нагадаємо, аналітики назвали ПСЖ фаворитом фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 зіграють чинний володар трофея ПСЖ та «Арсенал». Паризький клуб у півфіналі здолав «Баварію», а лондонці пройшли мадридський «Атлетіко».

Аналітики Opta віддають у фіналі перевагу парижанам. Перемогу команди Іллі Забарного в основний час вважають найімовірнішим сценарієм (43.5%). Ще 26.8% ймовірності Opta відводить визначенню переможця після 90 хвилин гри. Загалом Opta надає ПСЖ 56% шансів зберегти трофей Ліги чемпіонів. Імовірність перемоги «Арсенала» становить 44%.

ПСЖ і «Арсенал» зустрінуться увосьме в усіх турнірах: мають по дві перемоги та три гри внічию. Останні дві зустрічі виграли парижани, перемігши «канонірів» вдома (1:0) та на виїзді (2:1) у півфіналах сезону Ліги чемпіонів 2024/25.

Поєдинок ПСЖ – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».