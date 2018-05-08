Алекс Фергюсон вийшов з коми після операції

Але великому тренеру треба довге відновлення

Колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» сер Алекс Фергюсон переніс операцію після крововиливу у мозок і знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Як повідомляє Daily Mail, 76-річний футбольний фахівець вийшов з коми та поговорив з родичами і друзями, які прийшли до нього у палату. Лікарі відчувають стриманий оптимізм: серу



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Алекс Фергюсон

Але великому тренеру треба довге відновлення

Колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» сер Алекс Фергюсон переніс операцію після крововиливу у мозок і знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

Як повідомляє Daily Mail, 76-річний футбольний фахівець вийшов з коми та поговорив з родичами і друзями, які прийшли до нього у палату.

Лікарі відчувають стриманий оптимізм: серу Алексу потрібно довго відновлюватися, передає Eurosport.

Нагадаємо, Фергюсон поскаржився на погане самопочуття минулого тижня, після чого йому зробили операцію.

Перспективи відновлення сера Алекса визначаться протягом найближчих 48 годин.

Шотландець очолював манкуніанців у період з 1986-го по 2013-й рік.

Після закінчення сезону-2012/13 Фергюсон завершив тренерську кар'єру, вигравши з клубом 13-й титул чемпіона англійської прем'єр-ліги.

Окрім того, на рахунку Фергюсона два кубки Ліги чемпіонів. У сумі під його керівництвом «Юнайтед» завоював 38 трофеїв.