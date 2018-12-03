Алонсо не зумів перевершити неймовірний рекорд легендарного Міхаеля Шумахера



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Міхаель Шумахер і Фернандо Алонсо Фото: Brousseau Photo

Не менш легендарному Фернандо не вистачило буквально однієї гонки

Фернандо Алонсо мав непогані шанси побити досягення Міхаеля Шумахера за кількістю кіл у Формулі-1, але йому не вистачило лише 47 кіл.

Алонсо залишив Формулу-1 після Гран Прі Абу-Дабі, і шанси на його повернення виглядають дуже примарними, – іспанець заявляв раніше, що може повернутися у 2020-му, якщо раптом McLaren стане конкурентною.

Таким чином, Алонсо зупинився на позначці у 16 778 кіл за кар'єру у Формулі-1.

He came within a Grand Prix's distance of beating Schumacher's lap tally



But @alo_oficial now sits second in the all-time list



Whether he will add to it in future remains to be seen... #F1 pic.twitter.com/YpWkXwjXcF — Formula 1 (@F1) 30 листопада 2018 р.

За цим показником він посідає друге місце в історії, поступаючись лише Міхаелю Шумахеру, на рахунку якого 16 825 кіл.

Також до трійки входить Рубенс Баррікелло, який, що цікаво, за кількістю стартів займає перше місце.

Непогані шанси побити рекорд Шумахера має Кімі Райкконен, на якого очікують ще як мінімум два сезони у Sauber. Наразі фін із відставанням у 1 498 кіл займає п'яте місце.

Джерело: ua.Motorsport.com