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    Алонсо не зумів перевершити неймовірний рекорд легендарного Міхаеля Шумахера

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    Міхаель Шумахер і Фернандо Алонсо - Алонсо не зумів перевершити неймовірний рекорд легендарного Міхаеля Шумахера
    Міхаель Шумахер і Фернандо Алонсо
    Фото: Brousseau Photo

    Не менш легендарному Фернандо не вистачило буквально однієї гонки

    Фернандо Алонсо мав непогані шанси побити досягення Міхаеля Шумахера за кількістю кіл у Формулі-1, але йому не вистачило лише 47 кіл.

    Алонсо залишив Формулу-1 після Гран Прі Абу-Дабі, і шанси на його повернення виглядають дуже примарними, – іспанець заявляв раніше, що може повернутися у 2020-му, якщо раптом McLaren стане конкурентною.

    Таким чином, Алонсо зупинився на позначці у 16 778 кіл за кар'єру у Формулі-1.

    За цим показником він посідає друге місце в історії, поступаючись лише Міхаелю Шумахеру, на рахунку якого 16 825 кіл.

    Також до трійки входить Рубенс Баррікелло, який, що цікаво, за кількістю стартів займає перше місце.

    Непогані шанси побити рекорд Шумахера має Кімі Райкконен, на якого очікують ще як мінімум два сезони у Sauber. Наразі фін із відставанням у 1 498 кіл займає п'яте місце.

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    Джерело: ua.Motorsport.com

    рекорд Автоспорт Формула-1
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