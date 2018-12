Алонсо не зумів перевершити неймовірний рекорд легендарного Міхаеля Шумахера

Не менш легендарному Фернандо не вистачило буквально однієї гонки

Фернандо Алонсо мав непогані шанси побити досягення Міхаеля Шумахера за кількістю кіл у Формулі-1, але йому не вистачило лише 47 кіл.

Алонсо залишив Формулу-1 після Гран Прі Абу-Дабі, і шанси на його повернення виглядають дуже примарними, – іспанець заявляв раніше, що може повернутися у 2020-му, якщо раптом McLaren стане конкурентною.

Таким чином, Алонсо зупинився на позначці у 16 778 кіл за кар'єру у Формулі-1.

He came within a Grand Prix's distance of beating Schumacher's lap tally



But @alo_oficial now sits second in the all-time list



Whether he will add to it in future remains to be seen... #F1 pic.twitter.com/YpWkXwjXcF