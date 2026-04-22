Новий антирекорд. «Челсі» звільнив головного тренера

«Челсі» звільнив головного тренера команди Ліама Росеньора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Росеньор перейшов зі «Страсбурга» до «Челсі» у січні цього року. Угода між сторонами була розрахована до 2032 року.

Ліам Росеньор став тренером, який найшвидше в історії «Челсі» втратив роботу, не рахуючи фахівців, які працювали як виконуючі обов'язки.

Він протримався на посаді 104 дні. Тренер перевершив за цим показником Роберто Ді Маттео, який пропрацював у 2012 році на своїй посаді 118 днів.

Після 34 матчів чемпіонату Англії «Челсі» набрав 48 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці. Клуб програв п'ять останніх матчів в АПЛ.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)