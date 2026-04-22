Лідер «Челсі» зазнав нової травми

Зірка «синіх» став частим гостем лазарету

Півзахисник лондонського «Челсі» Коул Палмер зазнав ушкодження і пропустив матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти «Брайтона» (0:3). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Травму атакувального хавбека підтвердив керманич «синіх» Ліам Росеньйор. За його словами, Палмер ушкодив задню поверхню стегна. Медична служба лондонців стежитиме за станом англійця впродовж тижня.

У тренерському штабі «Челсі» сподіваються на участь Палмера в Кубку Англії. У півфіналі турніру «сині» 26 квітня зустрінуться з «Лідсом». Національний кубок залишається останньою можливістю «синіх» завершити сезон на мажорній ноті.

Палмер у цій кампанії провів 28 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і три результативні передачі. Через різноманітні травми хавбек пропустив понад 20 матчів.

Тим часом англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Нагадаємо, раніше англійський «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.