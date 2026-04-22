Лідер «Челсі» зазнав нової травми

Антон Федорців
Антон Федорців
Коул Палмер знову змушений лікуватися
фото: Reuters

Зірка «синіх» став частим гостем лазарету

Півзахисник лондонського «Челсі» Коул Палмер зазнав ушкодження і пропустив матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти «Брайтона» (0:3). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Травму атакувального хавбека підтвердив керманич «синіх» Ліам Росеньйор. За його словами, Палмер ушкодив задню поверхню стегна. Медична служба лондонців стежитиме за станом англійця впродовж тижня.

У тренерському штабі «Челсі» сподіваються на участь Палмера в Кубку Англії. У півфіналі турніру «сині» 26 квітня зустрінуться з «Лідсом». Національний кубок залишається останньою можливістю «синіх» завершити сезон на мажорній ноті.

Палмер у цій кампанії провів 28 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і три результативні передачі. Через різноманітні травми хавбек пропустив понад 20 матчів.

Тим часом англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Нагадаємо, раніше англійський «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі

Читайте також

Гіоргі Мамардашвілі не зміг дограти дербі
«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка
19 квiтня, 18:58
«Містяни» взяли гору в центральному поєдинку весни в АПЛ
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
19 квiтня, 20:29
Ентоні Гордон матиме нагоду створити зв'язку з Гаррі Кейном
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
20 квiтня, 15:26
Алехандро Гарначо розчарував керівництво лондонців
«Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа – ЗМІ
20 квiтня, 16:55
Ібраїма Конате продовжить виступи на «Енфілді»
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
20 квiтня, 17:25
Орельєн Чуамені отримав варіант на Туманному Альбіоні
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ
Вчора, 15:30
Марко Розе влітку переїде на Туманний Альбіон
Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера
Вчора, 19:15
Арне Слот уникне звільнення з посади
«Ліверпуль» ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього тренера – ЗМІ
Вчора, 20:29
Гучне падіння «лисиць» в трясовину триває
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52

Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
«Аль-Наср» зважить ідею дуету Роналду та його сина
Зіркова тенісистка повідомила про народження дитини
Відома доля Луніна: «Реал» задумав попрощатися з п'ятьма футболістами
Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
