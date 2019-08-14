Американська баскетбольна команда провела майстер-клас у Дніпрі



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Американська команда «Reach Sport» зіграла проти дніпрян Фейсбук

Головними слухачами заходу стали вихованці місцевої СДЮСШОР №5

До Дніпра з візитом у ході турне Україною завітала студентська баскетбольна команда з США «Reach Sport».



Американські гості провели майстер-клас головними слухачами якого стали вихованці місцевої СДЮСШОР №5.



Після майстер-класу відбувся традиційний для цього турне поєдинок. З американською «Reach Sport» зустрілася друга команда «Дніпра».





Господарі гідно чинили опір учаснику заокеанської студентської ліги NCAA хоча в підсумку і поступилися – 83:94.