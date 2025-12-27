Головна Спорт Новини
Іспанський тренер загинув разом зі своєю родиною під час відпустки

Іспанський тренер загинув разом зі своєю родиною під час відпустки
Човен затонув біля Балі під час туристичного перевезення
фото: Valencia CF

Катастрофа сталася на воді в екзотичній країні

Жахлива трагедія в Індонезії забрала життя Фернандо Мартіна Каррераса – головного тренера жіночої команди «Валенсія Б» та колишнього професійного футболіста. Про це повідомляє «Главком»

Сьогодні офіційні джерела підтвердили загибель 44-річного фахівця та трьох його дітей під час сімейної відпустки. Катастрофа сталася напередодні ввечері, коли туристичне судно зазнало пошкоджень і затонуло у водах Національного парку Комодо. Серед пасажирів врятуватися вдалося лише дружині тренера, доньці відомого валенсійського підприємця Енріке Ортуньо, та їхній семирічній доньці, які були врятовані місцевими службами після падіння у воду.

Для футбольної структури «Валенсії» Фернандо Мартін був важливою фігурою в розвитку жіночого напрямку. На посаду очільника резервної команди «Валенсія Б», що виступає в Segunda Federación (третій за силою дивізіон Іспанії), він був призначений у липні 2025 року. До цього Мартін працював асистентом у першій команді клубу, допомагаючи адаптувати молодих гравчинь до професійного рівня. Його робота базувалася на інтеграції вихованок академії VCF до елітного дивізіону. 

Футбольний шлях самого Фернандо Мартіна розпочався в рідній Валенсії. Як гравець він виступав на позиції центрального захисника, провівши понад 130 матчів за «Алькояно», а також захищав кольори «Ельденсе», «Бенідорма» та «Картахени». Завершивши ігрову кар'єру, він повністю присвятив себе тренерській діяльності в системі рідного клубу. Пресслужба «Валенсії» висловила глибокий шок від події, наголосивши на величезній професійній та людській втраті для всієї спортивної спільноти.

Нагадаємо, що пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії. Колишній капітан сербської «Црвени Звезди» Деян Мілованович помер увечері 16 вересня у Белграді у віці 42 років. 

