Іспанський тренер загинув разом зі своєю родиною під час відпустки

Катастрофа сталася на воді в екзотичній країні

Жахлива трагедія в Індонезії забрала життя Фернандо Мартіна Каррераса – головного тренера жіночої команди «Валенсія Б» та колишнього професійного футболіста. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні офіційні джерела підтвердили загибель 44-річного фахівця та трьох його дітей під час сімейної відпустки. Катастрофа сталася напередодні ввечері, коли туристичне судно зазнало пошкоджень і затонуло у водах Національного парку Комодо. Серед пасажирів врятуватися вдалося лише дружині тренера, доньці відомого валенсійського підприємця Енріке Ортуньо, та їхній семирічній доньці, які були врятовані місцевими службами після падіння у воду.

Для футбольної структури «Валенсії» Фернандо Мартін був важливою фігурою в розвитку жіночого напрямку. На посаду очільника резервної команди «Валенсія Б», що виступає в Segunda Federación (третій за силою дивізіон Іспанії), він був призначений у липні 2025 року. До цього Мартін працював асистентом у першій команді клубу, допомагаючи адаптувати молодих гравчинь до професійного рівня. Його робота базувалася на інтеграції вихованок академії VCF до елітного дивізіону.

Футбольний шлях самого Фернандо Мартіна розпочався в рідній Валенсії. Як гравець він виступав на позиції центрального захисника, провівши понад 130 матчів за «Алькояно», а також захищав кольори «Ельденсе», «Бенідорма» та «Картахени». Завершивши ігрову кар'єру, він повністю присвятив себе тренерській діяльності в системі рідного клубу. Пресслужба «Валенсії» висловила глибокий шок від події, наголосивши на величезній професійній та людській втраті для всієї спортивної спільноти.

Нагадаємо, що пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії. Колишній капітан сербської «Црвени Звезди» Деян Мілованович помер увечері 16 вересня у Белграді у віці 42 років.