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Сильні зливи у Південній Кореї: є загиблі та зниклі безвісти (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Сильні зливи у Південній Кореї: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
У столичному районі та провінції Канвондо прогнозуються подальші сильні дощі
фото: AP

Зареєстровано 1920 випадків затоплення доріг та зруйнування громадських об'єктів, а також 2234 інші випадки пошкодження приватної власності

Внаслідок сильних дощів та зсувів, які почалися в Південній Кореї чотири дні тому, загинули щонайменше 10 людей, ще дев’ятеро зникли безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Зазначається, що найбільше жертв – шестеро загиблих та семеро зниклих безвісти – у південному повіті Санчхон. Інші смерті сталися в Осані, провінція Кьонгі; Сосані, провінція Південний Чхунчхон; та Данджіні, Південний Чхунчхон. Двоє з дев'яти зниклих безвісти були оголошені зниклими безвісти в південно-західному місті Кванджу.

Сильні зливи у Південній Кореї: є загиблі та зниклі безвісти (фото) фото 1

У Санчхоні все ще тривають рятувальні роботи, що може призвести до зміни кількості жертв. Загалом лише в окрузі було врятовано 58 людей.

Дощі на країну обвалилися в середу. Органи влади зареєстрували 1920 випадків затоплення доріг, втрати ґрунту та зруйнування громадських об'єктів, а також 2234 інші випадки пошкодження приватної власності, такої як будівлі та сільськогосподарські угіддя.

Сильні зливи у Південній Кореї: є загиблі та зниклі безвісти (фото) фото 2
Сильні зливи у Південній Кореї: є загиблі та зниклі безвісти (фото) фото 3

Загалом 12 921 особа знайшла притулок у 14 великих містах та провінціях. У столичному районі та провінції Канвондо прогнозуються подальші сильні дощі.

Нагадаємо, нещодавно Захід України був під загрозою масштабних підтоплень. Сильні дощі наробили лиха одразу у кількох областях. Сильна злива призвела до того, що підвальні приміщення опинилися у водяній пастці. У Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів. Через сильну зливу підтопило кілька вулиць і у Луцьку.

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Теги: Південна Корея негода дощ

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