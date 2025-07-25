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Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі стрибків у воду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі стрибків у воду
Олексій Середа є лідером збірної України зі стрибків у воду
фото: AP

Україну на чемпіонату світу зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів

Збірна України зі стрибків у воду 26 липня стартує на чемпіонаті світу-2025 з водних видів спорту. Заявка «синьо-жовтих» була оприлюднена на сайті міжнародної федерації, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україну на ЧС-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів, які сумарно виступатимуть у 12 дисциплінах серед жінок, чоловіків та у змішаних турнірах.

Україна також буде представлена одним спортсменом у гайдайвінгу: серед чоловіків на висоті 27 метрів виступатиме Олексій Пригоров, який всьоме змагатиметься на рівні чемпіонату світу.

Склад збірної України на Євро зі стрибків у воду

Чоловіки:

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Богдан Чижовський, Данило Коновалов
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Кірілл Болюх, Богдан Чижовський
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Марк Гриценко, Олексій Середа
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Кірілл Болюх, Станіслав Оліферчик
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко, Олексій Середа

Жінки:

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Софія Лискун
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Софія Лискун

Мікст:

  • команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка): Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун, Олексій Середа
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Кірілл Болюх

Склад збірної України зі стрибків у воду: що потрібно знати

Призерами ЧС з водних видів спорту в теперішній заявці є чотириразовий медаліст Олексій Середа, Кірілл Болюх та Софія Лискун. Для всіх спортсменів найкращий результат на цьому рівні – срібні нагороди.

У змаганнях візьмуть участь чотири дебютанти чемпіонатів світу з водних видів спорту: Ксенія Бочек, Діана Карнафель, Богдан Чижовський та Марк Гриценко.

Найбільший досвід на цьому рівні має Олексій Середа, для якого чемпіонат світу стане п'ятим. По три світовій першості вже провели Кірілл Болюх, Ксенія Байло та Софія Лискун.

Перший старт ЧС з водних видів спорту відбувся у п'ятницю, 11 липня, із першими матчами у водному поло серед жінок.

Закриватиме програму турніру розіграш медалей серед чоловіків у стрибках у воду з 10-метрового трампліна в неділю, 3 серпня.

Розклад ЧС-2025 в стрибках у воду

  • Субота, 26 липня. 5:00. Жінки, 1 м (кваліфікація)
  • Субота, 26 липня. 10:30. Змішаний командний турнір (3 м і 10 м)
  • Субота, 26 липня. 14:00. Жінки, 1 м (фінал)
  • Неділя, 27 липня. 4:00. Чоловіки, 1 м (кваліфікація)
  • Неділя, 27 липня. 10:00. Чоловіки, синхрон 10 м (фінал)
  • Неділя, 27 липня. 12:30. Чоловіки, 1 м (фінал)
  • Понеділок, 28 липня. 5:00. Чоловіки, синхрон 3 м (кваліфікація)
  • Понеділок, 28 липня. 8:30. Жінки, синхрон 10 м (кваліфікація)
  • Понеділок, 28 липня. 11:00. Чоловіки, синхрон 3 м (фінал)
  • Понеділок, 28 липня. 13:00. Жінки, синхрон 10 м (фінал)
  • Вівторок, 29 липня. 4:00. Жінки, синхрон 3 м (кваліфікація)
  • Вівторок, 29 липня. 7:00. Чоловіки, синхрон 10 м (кваліфікація)
  • Вівторок, 29 липня. 10:30. Жінки, синхрон 3 м (фінал)
  • Вівторок, 29 липня. 12:20. Чоловіки, синхрон 10 м (фінал)
  • Середа, 30 липня. 5:00. Жінки, 10 м (кваліфікація)
  • Середа, 30 липня. 12:00. Мікст, синхрон 3 м (фінал)
  • Четвер, 31 липня. 4:00. Чоловіки, 3 м (кваліфікація)
  • Четвер, 31 липня. 10:30. Жінки, 10 м (півфінали)
  • Четвер, 31 липня. 13:15. Жінки, 10 м (фінал)
  • П'ятниця, 1 серпня. 4:00. Жінки, 3 м (кваліфікація)
  • П'ятниця, 1 серпня. 9:00. Чоловіки, 3 м (півфінали)
  • П'ятниця, 1 серпня. 12:30. Чоловіки, 3 м (фінал)
  • Субота, 2 серпня. 4:00. Чоловіки, 10 м (кваліфікація)
  • Субота, 2 серпня. 10:00. Жінки, 3 м (півфінали)
  • Субота, 2 серпня. 13:00. Жінки, 3 м (фінал)
  • Неділя, 3 серпня. 5:00. Чоловіки, 10 м (півфінали)
  • Неділя, 3 серпня. 12:30. Чоловіки, 10 м (фінал)

 

Теги: стрибки у воду чемпіонат світу Софія Лискун Олексій Пригоров Олексій Середа Станіслав Оліферчик Марк Гриценко

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